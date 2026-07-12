La razón por la que algunos coches tienen el depósito a la izquierda y otros a la derecha

Cualquiera que haya cambiado de coche o haya alquilado uno en vacaciones se ha hecho alguna vez la misma pregunta al entrar en una gasolinera: ¿en qué lado está el depósito? En algunos modelos aparece a la izquierda, en otros a la derecha, y no siempre parece haber una lógica clara.

La realidad es que no existe una regla universal que obligue a todos los fabricantes a colocar la boca de llenado en el mismo lado. La posición del depósito responde a una mezcla de diseño, seguridad, distribución mecánica, costes de fabricación y costumbres de cada mercado.

No todos los coches se diseñan igual

El lugar donde se coloca la toma de combustible depende en parte de cómo está construido el vehículo. Bajo la carrocería hay muchos elementos que condicionan el espacio: el depósito, el escape, la suspensión, el eje trasero, el cableado, las protecciones, la batería en algunos híbridos o eléctricos y otros componentes.

Por eso, a veces el lado elegido no responde a una cuestión estética, sino práctica. Los ingenieros buscan una ubicación que permita instalar el sistema de llenado de forma segura, cómoda y sin interferir con otros elementos del coche.

Un vehículo con el depósito a la derecha. / INFORMACIÓN

En algunos modelos, mover la boca del depósito al otro lado obligaría a rediseñar piezas, conductos y soportes, lo que aumentaría costes.

El escape también influye

Uno de los criterios habituales es alejar la boca de llenado del sistema de escape. El combustible y los vapores deben mantenerse separados de las zonas más calientes del vehículo.

En muchos coches, el tubo de escape condiciona el lado por el que resulta más sencillo y seguro llevar el conducto que conecta la tapa exterior con el depósito. No significa que todos los coches sigan la misma fórmula, pero sí que la arquitectura del vehículo pesa mucho en la decisión.

La posición del depósito no es un detalle aislado: forma parte del conjunto del diseño.

Cuestión de seguridad al repostar

También se suele mencionar la seguridad en carretera. En países donde se conduce por la derecha, colocar la tapa del combustible en el lado derecho puede permitir repostar desde el lado más cercano al surtidor si se aparca junto al borde de la vía. En países donde se conduce por la izquierda, la lógica puede invertirse.

Sin embargo, esta explicación no basta para todos los casos. Muchas marcas venden el mismo modelo en distintos países y no siempre cambian la ubicación de la tapa según el mercado. Rediseñar esa parte para cada país sería caro y poco práctico.

Por eso se puede encontrar un coche japonés, alemán, francés o coreano con el depósito en un lado u otro sin que exista una regla absoluta.

La comodidad en las gasolineras

Que unos coches tengan la tapa a la izquierda y otros a la derecha tiene una consecuencia curiosa: ayuda a repartir los vehículos entre los dos lados del surtidor.

Si todos los coches llevaran el depósito en el mismo lado, muchas gasolineras tendrían más colas en determinadas posiciones. Al existir variedad, los conductores se distribuyen mejor, aunque esto no siempre evite dudas, maniobras o mangueras estiradas al límite.

En la práctica, la ubicación del depósito es una de esas pequeñas diferencias que solo se recuerdan cuando toca repostar.

El truco para saber de qué lado está

La mayoría de coches modernos incluyen una pista muy sencilla en el cuadro de instrumentos. Junto al icono del surtidor suele aparecer una pequeña flecha o triángulo que indica el lado en el que está la tapa del combustible.

El símbolo en tu coche en el que seguramente nunca habías reparado. / INFORMACIÓN

Si la flecha apunta a la izquierda, el depósito está a la izquierda. Si apunta a la derecha, está a la derecha.

Es un detalle mínimo, pero muy útil cuando se conduce un coche nuevo, de alquiler, de empresa o prestado. Muchos conductores tardan años en descubrirlo.

Por qué no lo ponen siempre igual

La pregunta lógica es: si sería más cómodo para todos, ¿por qué no se unifica? La respuesta es que el coche no se diseña pensando solo en el repostaje. La boca de llenado compite con muchos otros condicionantes de ingeniería.

Además, los fabricantes utilizan plataformas compartidas para varios modelos y mercados. Si una arquitectura ya está diseñada con el depósito y la toma en un lado, cambiarlo puede no compensar.

A eso se suma que no todos los países conducen por el mismo lado ni tienen las mismas costumbres de repostaje. Lo que parece más lógico en un mercado puede no serlo tanto en otro.

No afecta al funcionamiento del coche

La posición del depósito no influye en que el coche sea mejor o peor. Tampoco indica la calidad del vehículo ni el tipo de motor. Es simplemente una decisión de diseño condicionada por la estructura del modelo.

Lo importante es usar el combustible correcto, cerrar bien la tapa y evitar errores al repostar. Que esté a la izquierda o a la derecha solo afecta a cómo se coloca el conductor frente al surtidor.

Un detalle pequeño que todos hemos sufrido

Pocas cosas resultan tan tontas y tan universales como llegar a la gasolinera, parar en el lado equivocado y descubrir que la tapa está justo al otro lado. A veces se soluciona estirando la manguera; otras, toca mover el coche.

La próxima vez, basta con mirar el cuadro. Esa pequeña flecha junto al símbolo del surtidor ahorra dudas, maniobras y algún que otro momento incómodo en la cola de la gasolinera.