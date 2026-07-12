Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de julio de 2026 es: 14, 53, 46, 28 y 6, siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja
- Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
- El asesino machista de Alicante confiesa que golpeó a sus víctimas con una pala antes de acuchillarlas
- Cae en El Campello un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas con once detenidos
- Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
- Así renace un río bloqueado por un muro artificial: barbos y truchas autóctonas vuelven a sus dominios
- La cala de Alicante perfecta para ir con niños: pequeña, tranquila y con todos los servicios muy cerca
- Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina