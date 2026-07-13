CONSUMO
Alerta alimentaria por gluten no declarado en una harina de garbanzo vendida en España
AESAN pide a las personas con celiaquía o sensibilidad al gluten que no consuman los lotes afectados de la marca Harinas de Mallorca
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de una harina de garbanzo de la marca Harinas de Mallorca.
La advertencia afecta especialmente a las personas con celiaquía, sensibilidad al gluten u otros problemas derivados de su ingesta, que deben abstenerse de consumir el producto si lo tienen en casa.
Lotes afectados
El producto implicado es harina de garbanzo envasada en bolsas de 1 kilo, conservada a temperatura ambiente. Los lotes señalados son:
- L7261205, con fecha de consumo preferente 31 de enero de 2027.
- 05270401, con fecha de consumo preferente 30 de abril de 2027.
Distribución inicial en Baleares
Según la información disponible, la distribución inicial se realizó en Islas Baleares, aunque AESAN advierte de que no puede descartarse una posterior redistribución a otras comunidades autónomas.
La alerta fue comunicada por las autoridades sanitarias de Baleares a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Las comunidades autónomas ya han recibido el aviso para comprobar la retirada de los lotes afectados de los canales de venta.
Sin riesgo para el resto de consumidores
AESAN precisa que el consumo de esta harina no supone ningún riesgo para las personas que no presentan problemas relacionados con el gluten.
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