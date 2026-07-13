Efemérides de hoy, 13 de julio de 2026: el primer Mundial, el Live Aid y los asesinatos de Calvo Sotelo y Marat

Este lunes 13 de julio de 2026 recuerda acontecimientos que van desde una importante victoria de las tropas de Felipe II hasta el inicio del primer Mundial de fútbol y uno de los mayores conciertos benéficos de la historia.

Qué ocurrió un 13 de julio

1558. Batalla de Gravelinas. Las fuerzas al servicio de Felipe II, dirigidas por el conde de Egmont y apoyadas por barcos ingleses, derrotaron al ejército francés cerca de Calais. La victoria contribuyó a reforzar la posición española en Europa.

1793. Asesinato de Jean-Paul Marat. La joven girondina Charlotte Corday apuñaló al periodista y dirigente jacobino mientras se encontraba en su bañera. El crimen se convirtió en una de las escenas más conocidas de la Revolución Francesa gracias al cuadro de Jacques-Louis David.

1930. Comienza el primer Mundial de fútbol. Francia-México y Estados Unidos-Bélgica inauguraron simultáneamente en Montevideo la primera edición de la Copa del Mundo. El francés Lucien Laurent marcó el primer gol de la historia del torneo.

1936. Asesinato de José Calvo Sotelo. El político y diputado monárquico fue asesinado en Madrid en la madrugada del 13 de julio, pocos días antes del golpe militar cuyo fracaso parcial desembocó en la Guerra Civil española.

1954. Muere Frida Kahlo. La pintora mexicana falleció a los 47 años en la Casa Azul de Coyoacán. Su obra, marcada por el autorretrato, la identidad y el dolor físico, alcanzó una enorme proyección internacional tras su muerte.

1985. Se celebra el Live Aid. Los conciertos organizados en Londres y Filadelfia reunieron a artistas como Queen, David Bowie, U2, Elton John y Paul McCartney para recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía. La fecha quedó asociada popularmente al Día Mundial del Rock.

Quién nació un 13 de julio

En 1934 nació el escritor nigeriano Wole Soyinka, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1986. También comparten esta fecha el actor británico Patrick Stewart, nacido en 1940, y el estadounidense Harrison Ford, nacido en 1942.

Santoral del 13 de julio

El santoral católico recuerda especialmente a san Enrique II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1014 y último representante de la dinastía otoniana. También se conmemora a santa Clelia Barbieri, fundadora italiana fallecida con apenas 23 años.