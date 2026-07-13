Expertos en aire acondicionado confirman cómo usar el agua de los aparatos para regar las plantas (y para más cosas)

Con la llegada de la última ola de calor a nuestro país, el uso de los ventiladores y el aire acondicionado se ha disparado. Las temperaturas cercanas a los 40ºC en la mayoría de la península ha hecho que refrigerar las viviendas sea casi una obligación.

A la hora de poner el aire acondicionado una de las cosas que más nos preocupa es su consumo. Varios expertos han desmentido que tener encendido toda la noche el aire acondicionado para combatir las noches tropicales puede disparar la factura eléctrica, y no es así. Se estima que los nuevos equipos durante 8 horas funcionando puede suponer el coste de un euro al día.

El agua del aire acondicionado

Tener encendido el aire acondicionado tanto tiempo también genera bastante agua. Los equipos que cuentan con una bomba de calor sirven para extraer la humedad del aire. De esta forma regulan la temperatura. Esta humedad se condensa en forma de agua y sale por el tubo de desagüe de la máquina. Pero ¿podemos aprovechar esa agua?

Los expertos explican que esta agua es destilada pero de baja mineralización pero no es potable, es decir, no es apta para el consumo humano. No tiene cal ni cloro, por lo que no está contaminada con productos químicos si el equipo cuenta con un buen mantenimiento.

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El agua del aire acondicionado para las plantas

En el blog de la marca de aire acondicionado Mitsubishi explican que la composición de esta agua hace que no tenga los nutrientes esenciales que las plantas no necesitan. “Eso es importante: no es tóxica, pero sí estéril. Esto la convierte en una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar, pero con ciertas precauciones”, indican los expertos de la marca.

Así pues este agua se puede usar de forma ocasional y como complemento ya que carece de todo lo que necesitan las plantas. Según estos profesionales, las que mejor toleran esta sustancia son las orquídeas, helechos, hortensias, azaleas y otras que requieran agua blanda o sin cal.

Dónde sí aprovechar el agua del aire acondicionado

Es importante destacar que para poder aprovechar este agua hay que tener un buen mantenimiento de equipo y que sí se puede usar para lo siguiente: