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Llega a Lidl el ventilador sin aspas para la ola de calor de esta semana: “Extremadamente satisfecho”

Se trata de un aparato con tres modos, oscilación regulable y tres velocidades

Aire acondicionado vs ventilador: no sufrir o ahorrar ante la ola de calor

Aire acondicionado vs ventilador: no sufrir o ahorrar ante la ola de calor

Agencia ATLAS

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O. Casado

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Esta semana estamos esperando otra ola de calor en nuestro país. Los termómetros, que han dado un respiro durante este fin de semana, vuelven a repuntar con fuerza y se esperan valores por encima de los 40ºC.

Si no eres partidario de usar el aire acondicionado y te decantas más por un ventilador, Lidl cuenta con uno sin aspas que se ha hecho muy viral. Este tipo de aparatos se han convertido en una alternativa para quienes buscan refrescar una habitación sin llenar la casa de chismes voluminosos. 

Lidl ofrece dentro de su marca Tronic un modelo de torre que destaca por su diseño moderno, sus diferentes opciones de regulación y su mando a distancia. El aparato no produce aire frío como un equipo de aire acondicionado, su función es mover el aire de la estancia para aumentar la sensación de frescor. 

Uno de los aspectos más llamativos del ventilador Tronic es que permite elegir entre 20 niveles de ventilación. Esto ofrece un margen de regulación más amplio que el de los ventiladores tradicionales que únicamente incorporan tres velocidades. También dispone de tres modos: potencia, sueño y naturaleza.

El modo potencia lleva directamente el aparato a su nivel más alto. El modo naturaleza modifica periódicamente la intensidad para imitar las variaciones de una corriente de aire natural. El modo sueño, por su parte, va reduciendo progresivamente la velocidad, una función pensada para evitar que el flujo permanezca al máximo durante toda la noche.

El aparato incorpora además una función de oscilación regulable en 30, 60, 90 o 120 grados, de manera que puede dirigir el aire hacia un punto concreto o distribuirlo por una zona más amplia. El temporizador permite programar su apagado automático en intervalos de una hora, hasta un máximo de ocho horas.

Los ajustes se pueden realizar desde el panel del propio ventilador o mediante el mando a distancia incluido. Desde el mando también es posible desactivar los sonidos que emiten las teclas, algo práctico cuando se utiliza en el dormitorio durante la noche.

El ventilador sin aspas de Lidl

El ventilador sin aspas de Lidl / LIDL

La potencia eléctrica indicada en el manual es de 35 vatios. Su formato vertical permite colocarlo junto a un sofá, una cama o un escritorio sin ocupar demasiado espacio de suelo. Al no tener unas grandes aspas exteriores ni una rejilla frontal convencional, también presenta una superficie más sencilla de limpiar. 

En la web de Lidl se indica que está disponible en blanco y negro pero que quedan pocas unidades. Su precio es de 69,99 euros.

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Opiniones sobre el ventilador sin aspas de Lidl

Este ventilador cuenta con 1.087 opiniones de las que el 74 % le han dado cinco estrellas. Su valoración total es de 4,6 sobre cinco. Algunos de los clientes de Lidl han afirmado en su web: “Relación calidad-precio buena.Más silencioso que los que tienen aspas, aún dándole potencia”, “Extremadamente satisfecho”, “Funciona muy bien, refresca y apenas hace ruido. Fácil e intuitivo de usar, con muchas opciones. Buena compra”.

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