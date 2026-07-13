Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza v-16: “En Bruselas ya la llaman la baliza española”

La baliza v-16 es obligatoria para todos los conductores desde el 1 de enero en caso de avería o siniestro. Este dispositivo luminoso ha venido a sustituir a los triángulos de emergencia y, aunque parece que su uso no está tan generalizado, aunque va aumentando de forma gradual.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) facilitados a Servimedia, la baliza fue activada en 6.300 ocasiones el pasado octubre (203,2 veces cada día de media), 11.007 en noviembre (355,1 diarias) y 23.324 en diciembre (752,4 al día).

Su empleo creció exponencialmente en enero tras pasar a ser obligatoria, con 69.361 activaciones durante ese mes (2.237,5 cada día de media), 64.692 en febrero (2.310,4 diarias), 63.363 en marzo (2.044,0), 65.357 en abril (2.178,6), 68.785 en mayo (2.218,9) y 75.723 en junio (2.524,1), con lo que este último mes se produjo el récord histórico.

Su función es avisar al resto de usuarios tanto mediante la señal luminosa como a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles, así como de los paneles de mensajería variable instalados en las vías, gracias a la conexión con el sistema DGT 3.0.

Lucía Feijoo Viera

Guardia Civil y baliza v-16

El director general de Tráfico, Pere Navarro, comentó esta semana que tiene el borrador de una instrucción para establecer que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, siempre que puedan se acerquen al lugar donde un conductor haya activado la baliza y “en breve” estará en vigor.

No obstante, Navarro precisó que esa labor de socorro ya lo viene haciendo la Guardia Civil, pero con la instrucción se formalizará. "A la Policía de Tráfico lo que más le gusta no son las sanciones, sino la ayuda y el auxilio a los conductores", indicó.

"Que nadie salga este verano sin llevar la V-16 conectada en la guantera", insistió Navarro, antes de destacar que Alemania, Bélgica y Portugal han mostrado interés en la baliza para implantarla en sus carreteras.

En este sentido, comentó que "en Bruselas (donde está la sede de la Comisión Europea) la llaman ya la baliza española". "Es un proyecto, casi diría, como de país. Todo son ventajas. Es verdad que el entorno político general no lo facilita, pero lo fácil no tiene mérito; lo que tiene mérito es lo difícil. Y en ello estamos, intentando consolidar la V-16", apostilló.