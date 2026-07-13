Salirse o irse por peteneras: qué significa y cuál es el origen de esta expresión

Cuando una persona recibe una pregunta directa y contesta hablando de algo que apenas guarda relación con ella, puede decirse que ha decidido "salir por peteneras". La expresión suele transmitir cierta irritación: no describe un simple despiste, sino un intento de esquivar el asunto.

La Real Academia Española la define como desviar el discurso mediante una incongruencia, normalmente para no pronunciarse sobre una cuestión comprometida. También se utilizan las variantes "salirse por peteneras e "irse por peteneras".

La relación con el flamenco

Una petenera es un palo flamenco de carácter generalmente solemne y melancólico. Sus letras parten de coplas de cuatro versos octosílabos, aunque durante la interpretación pueden ampliarse mediante repeticiones y versos añadidos.

La explicación más extendida relaciona la frase hecha con la idea de arrancarse inesperadamente por peteneras, es decir, tomar un camino musical distinto del que se esperaba. Ese cambio repentino habría pasado al lenguaje común como metáfora de quien abandona el hilo de la conversación y responde por otro lado.

Un cantaor flamenco. / INFORMACIÓN

Sin embargo, esta interpretación resulta verosímil, pero no está documentada de forma concluyente. La propia RAE marca como discutida la etimología de la palabra petenera, por lo que no conviene presentar el origen de la locución como una certeza.

¿Quién fue La Petenera?

Una tradición muy arraigada sostiene que el nombre del cante procede de una cantaora conocida como La Petenera, vinculada a Paterna de Rivera, en Cádiz. El Instituto Andaluz del Flamenco recoge esta teoría, aunque reconoce que la historia del palo sigue siendo incierta.

Según esta interpretación, petenera sería una transformación de «paternera», término aplicado a una mujer natural de Paterna. La tradición local identifica a la artista con Dolores La Petenera, figura convertida en símbolo cultural del municipio gaditano.

Existen otras hipótesis sobre el origen del cante, entre ellas posibles influencias americanas o sefardíes, pero ninguna explica de manera definitiva por qué la expresión adquirió su significado actual.

Un ejemplo cotidiano

—¿Dónde está el dinero que faltaba?

—Lo importante es que todos hemos hecho un gran esfuerzo este mes.

En este caso, la segunda persona sale por peteneras: no responde a la pregunta y desplaza la conversación hacia un argumento distinto.

La frase conserva una conexión evidente con el lenguaje flamenco, aunque el paso exacto desde el nombre del cante hasta la idea de responder con una evasiva continúa sin una explicación histórica completamente segura.