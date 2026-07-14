Efemérides de hoy
40 años de la muerte de 12 guardias civiles asesinados por ETA, entre ellos un alicantino, y una década del atentado de Niza
La fecha del 14 de julio reúne esos dos ataques terroristas, una revolución que cambió Europa, un hito de la exploración espacial y el inicio de una investigación decisiva sobre los chimpancés
Este martes 14 de julio de 2026 recuerda algunos de los acontecimientos más reconocibles de la historia contemporánea. La jornada está vinculada especialmente a Francia, que celebra su fiesta nacional, pero también a la ciencia, la exploración espacial, el cine y la música.
Qué ocurrió un 14 de julio
1789. Toma de la Bastilla. Una multitud asaltó la fortaleza y prisión parisina en busca de armas y pólvora. El episodio se convirtió en uno de los grandes símbolos del comienzo de la Revolución Francesa. Francia celebra oficialmente su fiesta nacional cada 14 de julio desde 1880, una conmemoración vinculada tanto a la toma de la Bastilla como a la Fiesta de la Federación de 1790.
1881. Muere Billy el Niño. El célebre pistolero estadounidense, cuyo verdadero nombre era Henry McCarty, fue abatido por el sheriff Pat Garrett en Nuevo México. Su figura acabó convertida en uno de los grandes mitos del Lejano Oeste.
1960. Jane Goodall llega a Gombe. Con 26 años, la investigadora británica llegó a lo que actualmente es el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, para estudiar a los chimpancés salvajes. Sus posteriores observaciones sobre el uso de herramientas y la complejidad social de estos primates transformaron la manera de entenderlos.
1965. La sonda Mariner 4 sobrevuela Marte. La nave de la NASA realizó el primer reconocimiento cercano del planeta rojo y obtuvo las primeras fotografías tomadas a corta distancia de otro planeta. La misión abrió una nueva etapa en la exploración de Marte.
1986. Atentado de ETA en la plaza de la República Dominicana. Una furgoneta bomba explotó en Madrid al paso de un autobús con alumnos de la Academia de Tráfico de la Guardia Civil procedente del acuartelamiento de Príncipe de Vergara. El ataque causó la muerte de 12 guardias civiles y está considerado el mayor atentado perpetrado contra miembros del cuerpo. Entre las víctimas se encontraba Santiago Iglesias Godino, de 20 años y natural de Hondón de las Nieves, en la provincia de Alicante.
2016. Atentado en Niza. Un camión arrolló a la multitud reunida para celebrar la fiesta nacional francesa en el paseo de los Ingleses. El ataque dejó 86 víctimas mortales y centenares de heridos.
Quién nació un 14 de julio
En 1912 nació el músico estadounidense Woody Guthrie, una de las figuras más influyentes de la canción folk y de protesta.
También nació un 14 de julio, en 1918, el cineasta sueco Ingmar Bergman, director de películas como "El séptimo sello", "Persona" y "Fresas salvajes", y uno de los autores fundamentales del cine europeo.
Santoral del 14 de julio
El santoral católico recuerda hoy a san Camilo de Lelis, sacerdote italiano y fundador de los Ministros de los Enfermos, una orden dedicada a la atención de personas enfermas.
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