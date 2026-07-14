La DGT y la Guardia Civil aumentan la vigilancia en las carreteras esta semana: esto es lo que buscan y te puede costar 1.000 euros de multa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña de control hasta el día 19 para prevenir una de las principales causas de siniestralidad vial: la conducción con alcohol y drogas al volante.

Durante estos días, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará los controles en las carreteras, con la colaboración de las policías autonómicas y locales que se sumen a la iniciativa para reforzar también la vigilancia en vías urbanas, explica la DGT en un comunicado.

El organismo de carreteras recuerda que el alcohol es el segundo factor más habitual en accidentes de tráfico. En el año 2024 el 28 % estuvo presente y en estos siniestros se contabilizaron 273 fallecidos. “Los datos también ponen de manifiesto que se trata de una conducta persistente, cuya presencia ha aumentado tanto en el porcentaje total de siniestros como en el de víctimas mortales. El número de fallecidos en siniestros viales en los que al menos una persona conductora dio positivo en la prueba de alcoholemia se incrementó en un 9% en 2024, en relación con el año anterior, y en un 24% sobre 2019”, señala la DGT.

Multas por conducir borracho

Desde una multa hasta penas de cárcel. Estas son las sanciones a las que se enfrenta un conductor que da positivo en alguna de estas pruebas, que se van a intensificar a lo largo de esta semana. Aunque la DGT añade otra consecuencia igual de importante y “es que la vida de una persona que ha matado a otra en un accidente de tráfico por haber cometido la imprudencia de conducir habiendo ingerido alcohol o drogas no vuelve a ser la misma”.

Las tasas máximas de alcohol al volante varían según si se trata de conductores “generales”, profesionales, noveles o menores de edad. Para estos últimos la tasa es 0, mientras que para los profesionales es de 0,3 gr/l en sangre y 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es 0,5 gr/l en sangre y 0,25 mg/l en aire espirado.

Las multas y pérdidas de puntos son las siguientes:

Más de 0,25 y hasta 0,50 mg/l: 500 euros y 4 puntos

Más de 0,50 mg/l: 1.000 euros y 6 puntos

Reincidentes: 1.000 euros y 4 o 6 puntos dependiendo de la tasa dada

Igualmente, para tasas superior a 0,60 mg/l en aire y 1,2 gr/l en sangre las penas de prisión es de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajo en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

La negativa a someterse a las pruebas puede suponer prisión de 6 meses a un año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

Multas por conducir drogado

En cuanto a la presencia de drogas la multa es de 1.000 euros y 6 puntos. La DGT señala que Conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas acarrea penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación de derechos a conducir de 1 a 4 años.

Si te niegas a someterte a las pruebas las penas son de 6 meses a un año de prisión y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.