Llega a Lidl el mini ventilador portátil que te aliviará la ola de calor

Con la llegada de una nueva ola de calor hay veces que salir a la calle se convierte en una verdadera aventura. Las altas temperaturas y la humedad convierten en pasear o hacer cualquier recado en una odisea de calor. Si eres de los que necesita estar constantemente fresco una buena solución puede ser un ventilador portátil.

Estos pequeños aparatos sirven para refrescarse fuera de casa y suelen tener un tamaño bastante pequeño, como es el caso del mini - ventilador de alta velocidad que ya se vende en Lidl. Es de la marca Tronic y destaca por su pequeño tamaño y por permitir ajustar la intensidad del aire de 1 a 100.

Se trata de un ventilador pensado principalmente para utilizarse a corta distancia, por ejemplo, mientras se trabaja frente al ordenador, se viaja en transporte público, se pasea o se permanece en una terraza.

Una de las principales características de este modelo es que no cuenta únicamente con las tres velocidades habituales de otros ventiladores portátiles. El usuario puede regular su potencia de forma continua entre los niveles 1 y 100, lo que permite elegir desde una brisa suave hasta un flujo de aire mucho más intenso.

El control se realiza mediante un único botón que sirve para encender y apagar el aparato y para modificar la velocidad. También incorpora un indicador luminoso LED que permite comprobar su funcionamiento.

El cabezal del ventilador tiene un diámetro aproximado de seis centímetros. El aparato completo mide cerca de 16 centímetros de alto y pesa alrededor de 160 gramos, por lo que puede transportarse fácilmente dentro de un bolso, una mochila o incluso una bolsa pequeña de viaje.

Sin cables

El mini ventilador de Tronic funciona con una batería recargable de ion de litio de 3,7 voltios y 3.600 mAh. De esta manera, puede utilizarse sin permanecer conectado a un enchufe. Lidl incluye con el aparato un cable de carga de USB-A a USB-C. La batería está integrada, por lo que no es necesario comprar pilas desechables.

El dispositivo también cuenta con una base antideslizante. Esto permite sostenerlo con la mano o colocarlo sobre una mesa, una mesilla de noche o un escritorio sin que se desplace fácilmente por las vibraciones del motor.

El precio de este ventilador es de 12,99 euros.