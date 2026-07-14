¿Es machista el diseño del cinturón de seguridad de los coches?

La afirmación circula con frecuencia: "El cinturón de seguridad fue diseñado para los hombres". La realidad es algo más compleja. El cinturón moderno de tres puntos busca sujetar la pelvis y el tórax de cualquier ocupante, pero los sistemas de seguridad de los vehículos se desarrollaron y validaron históricamente con una representación limitada de la diversidad corporal.

Durante décadas, el protagonista de muchas pruebas de choque fue un maniquí correspondiente a un hombre de talla media. Las mujeres aparecieron más tarde en los ensayos y, en muchos casos, mediante modelos que representaban únicamente a mujeres pequeñas.

El problema no es solo la cinta

No resulta del todo preciso afirmar que la banda del cinturón se fabricó exclusivamente siguiendo la anatomía masculina. El verdadero problema afecta al conjunto formado por el cinturón, el asiento, el reposacabezas, el airbag y la posición del ocupante.

Un hombre se coloca el cinturón de seguridad. / INFORMACIÓN

Para saber cómo responde ese sistema en una colisión se utilizan maniquíes instrumentados. Si durante años la referencia predominante fue un cuerpo masculino medio, los fabricantes y organismos reguladores dispusieron de menos información sobre cómo reaccionaban otros cuerpos.

Euro NCAP explica que su maniquí frontal correspondiente a una mujer pequeña, del percentil 5, es muy similar a la versión masculina de talla media, aunque reducido de tamaño y con algunos atributos femeninos. Esto refleja una de las críticas principales: durante mucho tiempo, representar a una mujer consistió en gran medida en utilizar una versión más pequeña del varón.

Una mujer pequeña no representa a todas las mujeres

El modelo femenino tradicional tampoco equivale a una mujer de talla media. Representa a una ocupante de pequeñas dimensiones, lo que deja fuera una amplia variedad de estaturas, pesos, geometrías del tórax, pelvis y distribuciones corporales.

Una conductora colocándose un cinturón de seguridad. / EPC

La propia agencia estadounidense de seguridad vial, la NHTSA, reconoce que el maniquí femenino Hybrid III del percentil 5 fue desarrollado hace más de 35 años utilizando principalmente datos masculinos escalados. Su modelo más avanzado, denominado THOR-05F, incorpora una proporción mucho mayor de datos procedentes de cuerpos femeninos.

En 2026, la NHTSA continúa trabajando con los modelos THOR-05F y WorldSID-05F para mejorar la evaluación de las lesiones que pueden sufrir las ocupantes pequeñas en impactos frontales y laterales.

Diferencias que pueden cambiar las lesiones

Las diferencias entre hombres y mujeres no se limitan al peso o la altura. La geometría corporal, la fortaleza del cuello, la forma del tórax, la pelvis y la posición adoptada respecto al volante pueden modificar la manera en que actúan el cinturón y el airbag.

Volvo señala que las mujeres presentan una mayor exposición a determinados daños, como las lesiones cervicales por latigazo, y relaciona parte de esa diferencia con aspectos anatómicos y con la fuerza media del cuello. La compañía asegura que utiliza maniquíes femeninos desde 1995 y que también trabaja con modelos humanos virtuales capaces de representar cuerpos de diferentes tamaños y formas.

Esto no significa que todos los coches sean inseguros para las mujeres ni que una conductora vaya a sufrir necesariamente lesiones más graves. Significa que una referencia corporal poco diversa puede dejar puntos ciegos en el diseño y en la evaluación de la protección.

¿Es correcto decir que el cinturón tiene un sesgo masculino?

La seguridad del automóvil ha tomado históricamente al hombre medio como referencia principal, y eso ha influido en la forma de probar cinturones, airbags, asientos y otros elementos de protección.

Por tanto, hay una base real detrás de la afirmación, pero decir simplemente que "el cinturón fue diseñado para hombres" resulta demasiado categórico. La limitación no se encuentra únicamente en la cinta, sino en décadas de ensayos realizados con una representación insuficiente de las mujeres y de otros tipos de cuerpo.

El cinturón sigue siendo imprescindible

Estas limitaciones no deben utilizarse como argumento para prescindir del cinturón. La DGT insiste en que debe llevarse correctamente abrochado para distribuir las fuerzas del impacto sobre zonas resistentes como la pelvis, el esternón y el hombro. La banda inferior debe quedar baja, sobre la pelvis y nunca sobre el abdomen, mientras que la diagonal debe pasar por el centro del hombro sin rozar el cuello.

En el caso de las embarazadas, la banda horizontal debe colocarse por debajo del abdomen y la diagonal entre los senos, rodeando la barriga y sin holguras. La recomendación sigue siendo utilizar siempre el cinturón en todos los asientos y desplazamientos.

El reto no consiste en cuestionar un dispositivo que salva vidas, sino en conseguir que los vehículos protejan mejor a personas de distinto sexo, altura, peso, edad y constitución física.