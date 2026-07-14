"Esto es de marca la pava": cuál es el origen de esta expresión

Unas zapatillas sin logotipo reconocible, un electrodoméstico demasiado barato o una herramienta de fabricante desconocido pueden acabar definidos como artículos de "marca la pava". La expresión se emplea con intención burlona para insinuar que el producto pertenece a una marca inexistente, poco fiable o de escasa calidad.

No se trata, sin embargo, de una frase hecha con un origen histórico claramente establecido. Su presencia se concentra en diccionarios de jerga elaborados por usuarios y en usos informales de internet, donde aparece definida como una marca ficticia atribuida a productos considerados deficientes.

Una marca que en realidad no existe

Cuando alguien dice que un objeto es de "marca la pava", normalmente no está identificando a su fabricante. Está inventando un nombre ridículo para subrayar que la marca es desconocida, genérica o poco prestigiosa.

La construcción funciona como una parodia de las marcas comerciales. Se presenta "La Pava" como si fuera una empresa real, aunque su nombre solo sirve para restar categoría al producto:

"Me he comprado un reloj de marca la pava".

La frase puede expresar desconfianza, pero también utilizarse como una simple broma ante un artículo barato o sin un logotipo conocido. Que una marca sea desconocida no significa necesariamente que el producto sea malo.

¿De dónde procede la expresión?

No existe una fuente lingüística fiable que permita atribuir "marca la pava" a un episodio concreto, una campaña publicitaria o una antigua marca comercial. Tampoco aparece recogida como locución en el "Diccionario de la lengua española".

Una plancha de marca la pava. / INFORMACIÓN

Lo más razonable es interpretarla como una creación humorística del habla popular: se inventa una supuesta marca con un nombre poco solemne para ridiculizar un producto. Esta explicación es una inferencia basada en su uso, no un origen histórico demostrado.

La propia frase ha terminado inspirando diseños y proyectos comerciales que juegan con esa idea de convertir una marca ficticia en una marca verdadera. Una tienda que empleó el nombre explicaba precisamente que la expresión suele asociarse a productos de escasa calidad.

No debe confundirse con "pelar la pava"

"Marca la pava" no tiene relación directa conocida con la expresión "pelar la pava". Esta última sí está reconocida por la RAE y significa conversar dos personas con intimidad e intención seductora.

Aunque ambas contienen la palabra "pava", pertenecen a contextos distintos. "Pelar la pava" habla tradicionalmente del cortejo amoroso, mientras que "marca la pava" es una fórmula humorística para desacreditar una marca desconocida.

Por tanto, su significado resulta bastante claro, pero su nacimiento exacto continúa sin documentarse.