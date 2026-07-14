Qué significa la señal S-117 y por qué es importante

Entre las numerosas señales de tráfico que aparecen en las carreteras españolas, algunas no imponen una prohibición ni establecen una obligación, sino que informan al conductor de la existencia de un servicio cercano, por eso es importante conocerlas.

En esta ocasión hablamos de la señal S-117, que pertenece al grupo de las señales de servicio. Según el Reglamento General de Circulación, estas señales tienen como finalidad informar sobre la presencia de un servicio que puede resultar útil para los usuarios de la vía.

La S-117 tiene forma rectangular y un fondo de color azul. En la parte superior aparece un recuadro blanco dentro del cual se representa, en negro, la silueta de una casa junto a un árbol. Este pictograma pretende asociar el alojamiento con un entorno de descanso, naturaleza y actividades juveniles. El diseño figura en el catálogo oficial de señales aprobado tras la actualización del Reglamento General de Circulación. Así pues esta señal se llama e indica ‘Albergue juvenil’.

La señal puede instalarse sola o aparecer acompañada de una flecha, una distancia u otra indicación complementaria que ayude a localizar el establecimiento. Es habitual encontrarla en carreteras convencionales, accesos a poblaciones, espacios naturales o vías próximas a instalaciones dedicadas al alojamiento de jóvenes y grupos.