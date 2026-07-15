Por qué decimos "despedirse a la francesa": la frase que los franceses atribuyen a los ingleses

Alguien desaparece de una fiesta sin avisar, abandona una comida mientras los demás conversan o sale de una reunión sin acercarse al anfitrión. En España, ese modo discreto y repentino de marcharse tiene un nombre conocido: "despedirse a la francesa".

La expresión no implica necesariamente que la persona haya salido corriendo. Lo fundamental es que se ha ido sin anunciar su marcha y sin pronunciar las fórmulas habituales de despedida. El Diccionario de la lengua española define "a la francesa", en este sentido, como hacerlo repentinamente y sin decir una palabra de despedida. También admite construcciones como "marcharse a la francesa" o "irse a la francesa".

Una salida que hoy se considera descortés

En el uso actual, la frase suele contener un ligero reproche. Quien se despide a la francesa evita los besos, los apretones de manos, las explicaciones y el inevitable "ya nos vamos viendo" que puede alargar durante varios minutos el final de cualquier encuentro.

Puede emplearse con enfado, pero también con humor:

"Cuando fuimos a buscarlo, ya se había despedido a la francesa".

"Esperó a que empezara la sobremesa y se marchó a la francesa".

La locución no exige que exista una intención ofensiva. Una persona puede hacerlo para no interrumpir, evitar una despedida interminable o escapar de una situación incómoda. Sin embargo, desde el punto de vista de quienes permanecen en la reunión, su ausencia puede interpretarse como falta de educación.

Un hombre se va a la francesa de una fiesta. / INFORMACIÓN

La teoría más extendida lleva a la corte francesa

La explicación más repetida sitúa el origen en una antigua costumbre de la sociedad francesa. Según esta teoría, entre los siglos XVII y XVIII llegó a considerarse correcto abandonar ciertas reuniones sin interrumpir la conversación para despedirse.

La intención original no habría sido despreciar al anfitrión, sino todo lo contrario: evitar alterar el desarrollo del encuentro y dar a entender que la compañía resultaba tan agradable que no se quería solemnizar la marcha.

La costumbre se habría extendido después por otros países europeos. Cuando las normas sociales cambiaron y salir sin saludar comenzó a verse como una grosería, aquella práctica quedó asociada a Francia y adquirió el sentido negativo que conserva actualmente. Esta es la hipótesis más difundida, pero los especialistas advierten de que no puede presentarse como un origen demostrado de forma definitiva.

El posible malentendido del "sans adieu"

Otra explicación relaciona la frase española con la expresión francesa "sans adieu", literalmente "sin adiós".

Esta fórmula no tenía por qué expresar mala educación. Podía utilizarse para indicar que la separación sería breve y que no correspondía pronunciar un adiós definitivo. Se parecía más a nuestro "hasta luego" o "hasta más ver" que a una desaparición sin avisar.

Algunos autores sostuvieron que en España pudo interpretarse aquella fórmula de manera demasiado literal y asociarse con la idea de marcharse sin despedida. Sin embargo, los estudios fraseológicos señalan que "sans adieu" y "despedirse a la francesa" no son expresiones exactamente equivalentes: en la primera sí existe una fórmula pronunciada al marcharse; en la segunda, la persona se va sin decir nada.

Una retirada francesa de Cádiz, la teoría menos aceptada

Existe incluso una hipótesis española vinculada a la Guerra de la Independencia. El filólogo José María Sbarbi propuso en el siglo XIX que la frase podía aludir a la retirada de las tropas francesas después del fracaso del asedio de Cádiz en 1812.

La explicación presentaría la marcha "a la francesa" como una retirada precipitada y vergonzosa. No obstante, se trata de una conjetura difícil de probar y no es la interpretación más aceptada. El estudio académico de las diferentes teorías insiste en que todas deben manejarse como hipótesis y no como hechos históricos cerrados.

En Francia, los maleducados son los ingleses

La gran ironía de esta frase aparece al cruzar los Pirineos. En francés se utiliza "filer à l'anglaise", que significa literalmente "escabullirse a la inglesa", para describir exactamente el mismo comportamiento.

El inglés, en cambio, cuenta con "to take French leave", una fórmula que vuelve a responsabilizar a los franceses. También existen expresiones equivalentes en alemán e italiano que atribuyen la costumbre a Francia.

Este intercambio de acusaciones muestra cómo las lenguas han utilizado tradicionalmente a los países vecinos para nombrar comportamientos considerados extraños, poco refinados o censurables. No demuestra que franceses o ingleses tuvieran realmente una mayor tendencia a desaparecer de las fiestas, sino que refleja antiguos estereotipos y rivalidades culturales.

Una frase que ha sobrevivido a las normas de etiqueta

Las despedidas han cambiado, pero la expresión continúa plenamente vigente. Hoy puede aplicarse tanto a quien abandona una celebración sin avisar como a quien sale silenciosamente de un grupo de mensajería, una videollamada o una conversación.

Su significado es claro; su origen, bastante menos. La antigua moda francesa es la explicación más extendida, pero no existe una prueba concluyente que permita cerrar el debate.

Quizá esa incertidumbre sea apropiada para una frase dedicada precisamente a quien se marcha sin ofrecer explicaciones: apareció en el idioma, se quedó durante siglos y todavía no ha terminado de aclarar de dónde vino.