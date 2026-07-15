Efemérides del 15 de julio: el día que se abolió la Inquisición y abrió Twitter

La fecha del 15 de julio reúne acontecimientos que cambiaron la comprensión del pasado, cerraron una de las instituciones más oscuras de la historia española y abrieron nuevas formas de cooperación y comunicación. Estas son algunas de las efemérides más destacadas de hoy.

Qué ocurrió un 15 de julio

1799. Descubrimiento de la Piedra de Rosetta. El relato más aceptado señala que soldados franceses encontraron accidentalmente la pieza mientras trabajaban en las defensas de un fuerte próximo a Rashid, la antigua Rosetta, en Egipto. La inscripción, escrita en jeroglífico, demótico y griego antiguo, proporcionó posteriormente una pieza fundamental para descifrar la escritura egipcia. El Museo Británico advierte, no obstante, de que los testimonios sobre el día exacto del hallazgo no son completamente precisos.

1834. Abolición definitiva de la Inquisición española. La regente María Cristina firmó el real decreto que suprimió definitivamente el Tribunal de la Inquisición durante la minoría de edad de Isabel II. La institución ya había sido abolida y restaurada en varias ocasiones: la eliminación de 1834 fue la cuarta y última.

1864. Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo.

1954. El prototipo del avión de pasajeros Boeing 367-80 realiza su primer vuelo.

1975. Despegan las naves de la misión Apollo-Soyuz. Estados Unidos y la Unión Soviética lanzaron sus respectivas naves en la primera misión espacial tripulada internacional. Dos días después, Apollo y Soyuz se acoplaron en órbita, en una operación que convirtió a dos rivales de la Guerra Fría en colaboradores fuera de la Tierra.

1982. En España se firma el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

1987. U2 da su primer concierto en España

2006. Twitter se abre al público. La empresa Odeo lanzó oficialmente "Twttr", el servicio de mensajes breves que posteriormente adoptaría el nombre de Twitter. El proyecto había comenzado meses antes como una herramienta interna y acabaría transformando la comunicación política, periodística y social en internet.

2012. El cantante y rapero surcoreano PSY sube a su canal oficial de YouTube su nueva canción, Gangnam Style.

Quién nació un 15 de julio

Diane Kruger cumple hoy años. / INFORMACIÓN

1606. Rembrandt van Rijn. El pintor nació en Leiden, en los Países Bajos, como el noveno hijo de una familia encabezada por un molinero. La fecha del 15 de julio de 1606 procede del historiador local Jan Orlers y es la aceptada habitualmente por los especialistas, aunque no se conserva un registro bautismal que la confirme directamente.

1954. Mario Alberto Kempes, futbolista argentino.

1959. Vincent Lindon, actor francés.

1961. Forest Whitaker, actor y cineasta estadounidense.

1963. Brigitte Nielsen, actriz danesa.

1976. Diane Kruger, actriz y modelo alemana.

1979. Travis Fimmel, actor y modelo australiano.

Qué se conmemora hoy

Cada 15 de julio se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2014 para destacar la importancia de preparar a los jóvenes para el empleo, el trabajo digno y el emprendimiento. En 2026, la conmemoración lleva por lema "Competencias para un futuro común".

Santoral del 15 de julio

El santoral católico recuerda especialmente a san Buenaventura de Bagnoregio, franciscano, cardenal, obispo de Albano y doctor de la Iglesia. Fue una figura decisiva en el desarrollo intelectual de la tradición franciscana y murió en 1274 durante el Concilio de Lyon.