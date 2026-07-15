El error que muchos cometen con el aire acondicionado en plena ola de calor y que puede hacer que enfríe peor

Cuando llega una ola de calor, muchas viviendas se convierten en un horno incluso antes de que caiga la tarde. Las persianas abiertas, las ventanas mal cerradas o una mala configuración del aire acondicionado pueden hacer que el equipo trabaje más de la cuenta y tarde mucho más en enfriar la casa.

El aire acondicionadopuede ser un gran aliado durante los días de temperaturas extremas, pero no basta con encenderlo y bajar el mando al mínimo. De hecho, hacerlo mal puede aumentar el consumo y no mejorar la sensación térmica.

El primer paso no está en el mando

Antes de encender el aire acondicionado, conviene evitar que el calor entre en casa. Durante las horas de mayor radiación solar, bajar persianas, cerrar estores y utilizar cortinas ayuda a reducir el calentamiento de las habitaciones.

También es importante mantener puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está funcionando. Si entra aire caliente del exterior, el aparato tendrá que hacer un esfuerzo mucho mayor para mantener la temperatura deseada.

Este gesto parece básico, pero es uno de los más importantes durante una ola de calor: cuanto menos calor acumule la vivienda, más fácil será enfriarla después.

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No pongas el aire acondicionado demasiado bajo

Una de las creencias más extendidas es pensar que poner el aire acondicionado a una temperatura muy baja hará que la casa se enfríe antes. Sin embargo, lo recomendable es mantener una temperatura estable, normalmente entre 24 y 26 grados.

Bajar demasiado el termostato no garantiza un enfriamiento más rápido y puede disparar el consumo. En cambio, mantener una temperatura moderada permite que el equipo trabaje de forma más eficiente y evita cambios bruscos entre el interior y el exterior.

Anticiparse al calor puede ayudar

Durante una ola de calor, la vivienda puede acumular temperatura durante horas. Por eso, esperar a que la casa esté completamente caliente puede hacer que el aire acondicionado tarde mucho más en conseguir una sensación agradable.

En las habitaciones que más se usan, puede ser útil poner el equipo en marcha antes de que el calor se haya acumulado por completo. Si el aparato tiene programación o control remoto, se puede usar para preparar la estancia antes de llegar a casa.

La clave no es tenerlo encendido sin control, sino evitar que el interior alcance temperaturas muy altas.

Los filtros también influyen

Otro punto que muchas personas olvidan es la limpieza de los filtros. En verano, el aire acondicionado suele funcionar durante más horas y eso hace que los filtros acumulen polvo con más rapidez. Unos filtros sucios dificultan la circulación del aire, pueden reducir el rendimiento del equipo y hacer que enfríe peor. Por eso conviene revisarlos con regularidad y limpiarlos siguiendo las indicaciones del fabricante.

Este mantenimiento sencillo puede marcar la diferencia justo en los días en los que más se necesita que el aire funcione bien.

Dirigir bien el aire también importa

La orientación del flujo de aire es otro factor importante. Colocar bien las lamas ayuda a distribuir el frío por la estancia y evita zonas demasiado frías junto al aparato y otras donde apenas llega el aire.

Lo ideal es favorecer una distribución uniforme, sin apuntar directamente durante mucho tiempo sobre las personas. Así se mejora el confort y se aprovecha mejor el funcionamiento del equipo.

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Qué revisar si el aire acondicionado no enfría suficiente

En plena ola de calor, es normal que el aire acondicionado tarde más en enfriar, sobre todo si la vivienda ha estado expuesta al sol durante muchas horas. Antes de pensar en una avería, conviene revisar varias cosas básicas.

Lo primero es comprobar que el equipo está en modo refrigeración, que puertas y ventanas están cerradas y que los filtros están limpios. También hay que asegurarse de que el aire sale correctamente de la unidad interior y puede circular por la habitación.

Si después de estas comprobaciones el problema continúa, lo recomendable es contactar con un servicio técnico.

Cómo usar el aire acondicionado en una ola de calor

Para que el aire acondicionado funcione mejor durante los días de calor extremo, la clave está en combinarlo con buenos hábitos: impedir que entre el sol en las horas centrales, cerrar bien la vivienda mientras el equipo está encendido, mantener una temperatura estable y revisar el estado de los filtros.

No se trata de poner el aparato más fuerte, sino de ayudarle a trabajar en mejores condiciones. Así la casa se enfría mejor, el consumo se controla y el calor se hace más llevadero.