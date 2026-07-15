Lidl pone a la venta un ventilador gigante que divide a sus clientes: “Es ruidoso como un jacuzzi, ¡pero te pone los pelos de punta!”

Tanto si quieres aliviar las altas temperaturas de la ola de calor que vive España como si quieres recrear un videoclip de Beyoncé o Mariah Carey, Lidl tiene un ventilador gigante que te sirve para las dos cosas.

Se trata de un ventilador de suelo de 330 w y que, fundamentalmente, está diseñado para mover el aire en grandes espacios como garajes, talleres, almacenes o locales. Es de la marca Tronic y parece un aparato industrial debido a su estructura y al tamaño de sus aspas.

El ventilador está colocado sobre una estructura robusta de acero y cuenta con un ángulo de inclinación ajustable. De esta manera, el flujo de aire puede orientarse hacia una zona determinada, tanto a ras de suelo como hacia una posición más elevada.

A pesar de pesar aproximadamente 11 kilos, incorpora un asa de transporte y ruedas que facilitan su desplazamiento. Sus dimensiones son de alrededor de 75 centímetros de ancho, 44 de fondo y 69 de alto, mientras que el cable de alimentación tiene una longitud de 2,5 metros.

El ventilador gigante de Lidl / Lidl

Potencia vs ruido

La potencia es su principal ventaja, pero también puede ser un inconveniente para quienes busquen un aparato silencioso. En la web de Lidl acumula una valoración media de 3,6 estrellas sobre cinco, basada en 25 opiniones, de las que un 44 % le da la máxima puntuación.

Los comentarios dicen precisamente esto: que es un ventilador muy potente pero que hace mucho ruido. “Buscaba un ventilador bueno y potente ya que en casa hace demasiada calor, pero este es exageradamente ruidoso de potencia muy bien pero el ruido es insoportable”, “Buena relación calidad-precio. Un poco ruidoso, pero muy eficaz. Enfría de forma muy eficiente. Un producto excelente. Cumple con nuestras expectativas. Muy bueno” o “Es ruidoso como un jacuzzi, ¡pero te pone los pelos de punta!”.