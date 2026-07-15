Quién parte aquí el bacalao: el origen de la expresión que señala al que manda

“Partir el bacalao” es una de esas expresiones que no necesitan demasiada explicación cuando se oyen. Quien “parte el bacalao” es quien manda, quien decide, quien tiene la última palabra o quien realmente controla una situación.

Puede usarse en política, en una empresa, en una familia, en un vestuario o en una reunión de vecinos. La frase no siempre señala a la persona con el cargo más alto, sino a quien ejerce el poder de verdad.

Qué significa “partir el bacalao”

En el español actual, partir el bacalao significa tener autoridad, peso o capacidad de decisión. Se dice de alguien que domina una situación o que reparte juego entre los demás.

Por ejemplo: “En esa empresa, quien parte el bacalao no es el director, sino la jefa financiera”. O: “En el equipo, el veterano es quien parte el bacalao en el vestuario”.

La expresión tiene un punto coloquial y muy castizo. No suena solemne, pero sí rotunda. Sirve para detectar una cosa que en la vida diaria ocurre a menudo: el poder formal y el poder real no siempre están en la misma persona.

El bacalao como comida de reparto

La explicación más extendida relaciona la frase con el bacalao salado, un alimento muy común durante siglos en España por su facilidad de conservación. Antes de la refrigeración moderna, el bacalao seco y salado era barato, duradero y fácil de transportar, por lo que aparecía con frecuencia en casas humildes, ventas, tabernas, conventos y barcos.

En ese contexto, partir el bacalao no era una imagen abstracta. Alguien tenía que cortar, dividir y repartir las porciones. Y quien repartía la comida tenía una posición de autoridad, porque decidía cuánto tocaba a cada uno.

Una persona partiendo el bacalao en su expresión literal. / INFORMACIÓN

De ahí habría surgido el sentido figurado: quien parte el bacalao es quien reparte, organiza y manda.

El que corta también decide

La fuerza de la expresión está en el gesto. Partir un alimento para repartirlo no es una acción neutra. Quien tiene el cuchillo, la pieza y la responsabilidad del reparto puede favorecer, limitar o imponer.

Ese matiz se entiende muy bien en sociedades donde la comida era escasa y el reparto importaba mucho. Cortar el bacalao no era solo preparar la cena: era administrar un recurso.

Con el tiempo, la imagen pasó a cualquier situación de poder. Ya no hace falta que haya pescado sobre la mesa. Basta con que alguien tenga capacidad para decidir qué se hace, quién participa y qué parte recibe cada cual.

Una frase de jerarquía cotidiana

La expresión funciona especialmente bien porque retrata una forma muy concreta de autoridad: la autoridad práctica. No habla necesariamente de títulos, despachos o cargos oficiales, sino de influencia.

En muchos grupos hay una persona que “parte el bacalao” aunque no aparezca como responsable. Puede ser quien conoce las claves de un negocio, quien controla los contactos, quien maneja la información o quien tiene suficiente carácter para imponer criterio.

Por eso la frase se usa tanto para señalar poderes discretos. A veces basta con preguntar “¿quién parte aquí el bacalao?” para saber quién decide de verdad.

Del plato al lenguaje popular

Muchas expresiones españolas nacen de acciones materiales: cocinar, cortar, coser, arar, navegar, comerciar o pelear. “Partir el bacalao” encaja en esa tradición. Toma una escena doméstica o laboral y la convierte en metáfora social.

El bacalao, además, era un alimento muy reconocible. No era un lujo exótico, sino una comida frecuente y popular. Eso ayudó a que la imagen se entendiera rápido y pasara al habla común.

La frase ganó eficacia porque combina dos ideas muy claras: partir y repartir. Y quien reparte, manda.

No siempre manda quien parece

Uno de los usos más interesantes de la expresión está en su capacidad para desenmascarar apariencias. Puede haber un jefe oficial, un portavoz, un presidente o un coordinador, pero otra persona puede ser la que realmente “parte el bacalao”.

Ese uso la hace muy útil en el lenguaje periodístico y político. Permite hablar de poder sin recurrir a tecnicismos: quién impone la estrategia, quién controla los tiempos, quién decide los nombres o quién tiene capacidad para bloquear una decisión.

Dicho de otra forma: partir el bacalao es tener el mando operativo, no solo figurar en el organigrama.

Una expresión con sabor popular

La frase conserva un tono cercano porque viene de una imagen reconocible y algo ruda. No habla de dirigir, presidir o liderar. Habla de cortar un pescado salado y repartirlo.

Ahí está su encanto. Frente a palabras más elegantes como “mandar”, “coordinar” o “liderar”, “partir el bacalao” añade una capa de ironía. Sugiere que el poder, al final, consiste muchas veces en algo tan básico como decidir quién se lleva qué parte.

La expresión sigue viva porque describe una realidad que no ha cambiado demasiado. En cualquier grupo humano hay jerarquías visibles y jerarquías ocultas. Hay quien firma y quien decide. Hay quien aparece y quien mueve los hilos.

“Partir el bacalao” permite decirlo de una manera directa, popular y muy gráfica: quien tiene el cuchillo del reparto tiene también una buena parte del poder.