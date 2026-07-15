Qué significa la señal S-128 y por qué es importante

La actualización del catálogo oficial de señales de tráfico en 2025 nuevos carteles para adaptarse a formas de movilidad cada vez más habituales en las carreteras españolas. Una de estas nuevas formas de desplazarse es en caravana o autocaravana, una medio de transporte que resurgió después de la pandemia del coronavirus. Por ello se ha hecho necesario cambiar su normativa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció el pasado mes de marzo varios cambios relacionados con este medio de transporte. Entre ellos el cambio en la frecuencia de las inspecciones técnicas de estos vehículos, que pasa a ser bienal para las autocaravanas de más de cuatro años y anual para las que tengan más de 10.

Nueva señal S-128

La señal S-128 forma parte del grupo de señales de servicio, por lo que no establece una obligación o una prohibición, sino que informa de la existencia de una instalación útil para los conductores. Tiene un panel rectangular de fondo azul que contiene en su interior un recuadro blanco. Dentro del pictograma aparece representada una autocaravana en color negro. Debajo del vehículo se observa un símbolo formado por una flecha o salida orientada hacia abajo y varias líneas onduladas, que hacen referencia al vaciado de líquidos en una instalación preparada para recogerlos.

Su denominación oficial es “Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas” y tal y como indica el Reglamento General de Circulación “indica la situación de un punto de vaciado de aguas residuales para caravanas y autocaravanas”.

Este diseño permite diferenciarla de otras señales relacionadas con autocaravanas, estacionamientos o campamentos turísticos. Su significado concreto es la presencia de un punto de descarga de aguas residuales, no simplemente de una zona para aparcar.

Las caravanas y autocaravanas suelen incorporar depósitos para almacenar las aguas generadas durante el viaje. Entre ellas se encuentran las llamadas aguas grises, procedentes normalmente de fregaderos, lavabos o duchas, y las aguas del depósito del inodoro, que requieren un sistema específico para su evacuación.

La señal S-128 permite localizar una instalación en la que estos residuos pueden eliminarse de manera controlada, evitando que terminen en la vía pública, en el suelo o en espacios naturales.

No obstante, la señal por sí sola no detalla qué depósitos admite cada instalación. El usuario debe comprobar los carteles y las instrucciones existentes en el área, ya que puede haber desagües separados para las aguas grises y para los residuos del inodoro.

Uno de los aspectos más importantes es que la S-128 no autoriza automáticamente el estacionamiento, la pernocta o la acampada. Su función se limita a señalar el punto de vaciado.