Llega a Action el ventilador sin aspas con mando a distancia que es “seguro para niños y mascotas y está fabricado con un 50 % de plástico reciclado”

Los termómetros pueden llegar a alcanzar los 40ºC esta semana en gran parte de España. La enésima ola de calor que vivirá nuestro país hace que enfriar nuestra casa se haya convertido en algo fundamental.

Si buscas una alternativa al aire acondicionado, optar por un ventilador puede ser una excelente opción. Incluso si tienes dos de estos aparatos, los expertos tienen un truco perfecto para enfriar tu casa de forma estratégica que te contamos aquí .

Si lo que no te gusta de los ventiladores son las aspas que tienen porque no te dan seguridad, en Action venden uno que enfría sin tener estas hélices. Se trata de un modelo compacto que tiene control táctil pero también mando a distancia. Tiene un tamaño perfecto para colocarlo en un dormitorio, un despacho o una sala de estar sin ocupar tanto espacio como algunos ventiladores de pie. Al no tener aspas facilita la limpieza, ya que no es necesario desmontar una rejilla para retirar el polvo acumulado en las palas y también hace poco ruido

Action también presenta el producto como una opción “segura para niños y mascotas” y añade que está fabricado con un 50 % de plástico reciclado.

El ventilador de Action dispone de tres niveles de velocidad: bajo, medio y alto. De esta forma, el usuario puede utilizar una corriente suave durante la noche o seleccionar la máxima potencia en las horas de más calor.

El ventilador sin aspas a la venta en Action / Action

También incorpora dos modos de funcionamiento. El modo normal mantiene el nivel seleccionado de manera constante, mientras que el denominado modo natural busca ofrecer una corriente de aire más variable. Los ajustes pueden realizarse desde el panel táctil integrado o mediante el mando a distancia incluido.

Otra de sus funciones es la oscilación horizontal de 60 grados, pensada para repartir el aire por una zona más amplia de la estancia. Esto puede resultar útil cuando hay varias personas en una habitación o cuando no se quiere recibir la corriente directamente durante todo el tiempo.

Este ventilador tiene un precio de 29,99 euros.