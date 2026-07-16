Efemérides del 16 de julio: el día que el Apollo 11 partió hacia la Luna y comenzó la era atómica

Este 16 de julio de 2026 reúne dos momentos que cambiaron para siempre la historia de la ciencia: la primera explosión nuclear y el despegue de la misión que llevaría al ser humano a la Luna. La jornada está también profundamente ligada al mar por la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Qué ocurrió un 16 de julio

1212. Batalla de las Navas de Tolosa. Una coalición encabezada por Alfonso VIII de Castilla, junto a los reinos de Aragón y Navarra, derrotó al ejército almohade cerca de Despeñaperros, en el norte de Jaén. La victoria abrió el camino hacia el valle del Guadalquivir y se considera uno de los episodios decisivos de la expansión de los reinos cristianos medievales.

1945. Primera explosión nuclear de la historia. Estados Unidos realizó la prueba "Trinity" en el desierto de Nuevo México. El dispositivo de plutonio, desarrollado dentro del Proyecto Manhattan, inauguró la era atómica pocas semanas antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

1950. El "Maracanazo". Uruguay derrotó a Brasil en el partido decisivo del Mundial disputado en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, y conquistó el título ante una afición local que daba prácticamente por segura la victoria brasileña. La FIFA cifra la asistencia oficial en 173.850 espectadores, todavía el récord de público en un encuentro mundialista.

1969. Despega el Apollo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins partieron desde el Centro Espacial Kennedy rumbo a la Luna. Cuatro días después, Armstrong y Aldrin descendieron a la superficie lunar mientras Collins permanecía en órbita en el módulo de mando.

1990. En Ucrania, el Parlamento declara a este país un estado soberano.

1994. Un cometa comienza a chocar contra Júpiter. Los primeros fragmentos del Shoemaker-Levy 9 impactaron contra el planeta gigante. Las colisiones se prolongaron durante varios días y constituyeron la primera observación directa de un choque entre dos cuerpos del sistema solar.

Quién nació un 16 de julio

1872. Nace Roald Amundsen. El explorador noruego fue el primero en alcanzar el Polo Sur y también consiguió atravesar el Paso del Noroeste. Desapareció en 1928 durante una misión aérea de rescate en el Ártico.

Santoral del 16 de julio

La Iglesia católica celebra hoy a Nuestra Señora del Carmen, advocación mariana vinculada al monte Carmelo, en Tierra Santa. Su festividad posee un especial arraigo entre pescadores, marineros y poblaciones costeras, donde son habituales las procesiones marítimas.

La memoria litúrgica recuerda tradicionalmente la aparición de la Virgen a san Simón Stock el 16 de julio de 1251.