Juanjo Ebenezer, mecánico: “La obstrucción del paso del aire es muy fácil de diagnosticar y prevenir para ahorrarte dinero y que el aire acondicionado enfríe más”

Con esta ola de calor no parece un buen momento para que se estropee el aire acondicionado del coche. Desconectar el ventilador antes de apagar el coche y enchufarlo después de encenderlo son dos trucos muy fáciles de hacer y que harán que funcione mejor tu aire acondicionado.

Si esto ocurre debes saber que no siempre se trata de una avería grave. Cuando el aire acondicionado de un coche deja de enfriar correctamente, no siempre significa que falte gas refrigerante o que exista una avería grave . En muchos casos, el problema está relacionado con una obstrucción del paso del aire, que impide que el sistema distribuya el frío de manera adecuada por el interior del vehículo.

El mecánico Juan José Ebenezer nos detalla en una de sus publicaciones en Instagram que “hay un problema muy fácil de diagnosticar y muy fácil de prevenir que puede ahorrarte dinero y hacer que el aire acondicionado enfríe mucho más: la obstrucción del paso del aire”.

Cuando este filtro está obstruido, el ventilador tiene que trabajar con mayor esfuerzo y, aun así, el aire puede salir con poca fuerza. El conductor puede tener la sensación de que el aire acondicionado no enfría, aunque el circuito de refrigeración esté funcionando correctamente. En esta zona se pueden acumular suciedad, rastrojos, hojas, algún animal o incluso una bolsa de plástico “y el problema es que cuanto tú pones el aire acondicionado y cuando coge temperatura se para de forma drástica, y al ratito baja la temperatura y la presión y vuelve a salir aire frío, y eso es porque no está refrigerando correctamente”, explica Ebenezer.

El mecánico explica que también es habitual clientes que le comentan que van circulando con normalidad y cuando llegan a un semáforo, el aire se calienta y se para, pero cuando vuelven a circular el aire funciona perfectamente. Este es un problema con el ventilador interno.

Cómo mantener limpio el filtro del aire

El mantenimiento de este filtro es relativamente sencillo. Este profesional nos recomienda acudir a la gasolinera y con la pistola ir limpiando la parte frontal pero, eso sí, por lo menos a un metro de distancia porque si no corres el riesgo de estropear unas láminas pequeñas que hay en el interior. Si estas láminas se doblan o dañan hará que el aire no pase correctamente y no se refrigere el interior.

Con un buen mantenimiento puedes evitar que se acumule la suciedad en esa zona “y te hará ahorrar muchas averías y mucho dinero”.