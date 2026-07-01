Qué significa "dormirse en los laureles" y de dónde viene esta expresión

Hay expresiones que siguen funcionando siglos después porque resumen muy bien una actitud reconocible. "Dormirse en los laureles" es una de ellas: se usa cuando alguien, después de lograr algo importante, se confía, baja la guardia y deja de trabajar con la misma intensidad. La RAE recoge la locución "dormirse sobre los laureles, o en los laureles" con el sentido de descuidarse o abandonarse en una actividad confiando en los éxitos ya obtenidos.

Qué significa hoy "dormirse en los laureles"

En el uso actual, la expresión se aplica a muchos ámbitos. Puede decirse de un estudiante que saca buenas notas y luego deja de esforzarse, de una empresa que lidera su sector y deja de innovar, o de un deportista que se conforma tras ganar un título.

La idea de fondo es siempre la misma: vivir demasiado de un mérito pasado y actuar como si ese logro bastara para siempre. Por eso suele emplearse como advertencia: cuidado con confiarse antes de tiempo.

Por qué los "laureles" se relacionan con el éxito

La clave está en la palabra "laurel". La propia RAE no solo define el laurel como árbol, sino también como "corona, triunfo, premio". Es decir, el idioma conserva en esa palabra una asociación directa entre el laurel y el reconocimiento público.

Un atleta romano con la corona de laurel. / INFORMACIÓN

A partir de ahí, el sentido figurado resulta bastante claro: quien ya ha sido premiado o coronado con esos "laureles" corre el riesgo de acomodarse en ese prestigio y dejar de avanzar. La imagen es muy visual: alguien que, tras alcanzar la gloria, se tumba simbólicamente sobre ella en lugar de seguir peleando.

Un origen muy probable, aunque no del todo fechado

El origen que se acepta de forma más amplia sitúa la expresión en la tradición clásica grecolatina, donde el laurel se asociaba al honor y a la victoria. Sin embargo, aunque el vínculo simbólico entre laurel, premio y triunfo está claramente documentado en el diccionario académico, no siempre es fácil fijar con exactitud el momento en que la expresión empezó a usarse como locución hecha.

Dicho de otro modo: el significado está claro y su base cultural también, pero el paso exacto desde ese símbolo de gloria hasta la frase coloquial no aparece fechado con precisión en una única fuente.

Un ejemplo fácil de entender

Si alguien monta un negocio, le va muy bien el primer año y después deja de cuidar el servicio porque cree que ya lo tiene todo hecho, puede decirse que "se ha dormido en los laureles".

La fuerza de la expresión está precisamente en eso: no critica el éxito, sino la excesiva confianza que puede llegar después. Y por eso sigue tan viva en el habla cotidiana.