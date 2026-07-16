Qué significa "estar entre Pinto y Valdemoro" y por qué su verdadero origen sigue siendo un misterio

No hace falta encontrarse en la Comunidad de Madrid para estar "entre Pinto y Valdemoro". La expresión se utiliza cuando alguien permanece indeciso, vacilante o atrapado entre dos alternativas sin terminar de escoger ninguna.

La Real Academia Española recoge además una segunda acepción, de uso coloquial: estar medio borracho. Esa doble definición resulta importante para investigar su origen, porque buena parte de las explicaciones tradicionales relacionan el dicho con los vinos que antiguamente se producían en ambas localidades madrileñas.

Un estudiante que todavía no sabe qué carrera elegir, una empresa que duda entre dos proyectos o alguien incapaz de decidir dónde pasar las vacaciones pueden estar "entre Pinto y Valdemoro".

Pinto y Valdemoro existen y están muy cerca

Los nombres no son inventados. Pinto y Valdemoro son dos municipios del sur de la Comunidad de Madrid, separados por pocos kilómetros.

Su proximidad convirtió ese espacio intermedio en una imagen perfecta para expresar indefinición: no encontrarse claramente en un lugar ni en el otro. Actualmente, los dos ayuntamientos utilizan incluso la frase para dar nombre a una marcha conjunta de unos siete kilómetros.

Sin embargo, que la expresión utilice dos localidades reales no permite conocer con certeza cómo nació. El propio Ayuntamiento de Pinto reconoce que no existe una base histórica documentada que permita establecer un origen definitivo.

La historia del borracho que cayó al arroyo

La explicación más popular está protagonizada por un hombre aficionado al vino. Según la leyenda, un arroyo marcaba la separación entre los términos de Pinto y Valdemoro.

El hombre saltaba de una orilla a otra mientras gritaba:

"Ahora estoy en Pinto. Ahora estoy en Valdemoro".

En uno de los saltos perdió el equilibrio, cayó al cauce y exclamó:

"Ahora estoy entre Pinto y Valdemoro".

La historia conecta perfectamente los dos sentidos recogidos por la RAE: la posición indefinida y la embriaguez. Ha sido reproducida durante décadas en recopilaciones de dichos y materiales dedicados a la lengua popular.

Hay varias teorías sobre el origen de la expresión "estar entre Pinto y Valdemoro". / INFORMACIÓN

El problema es que una narración ingeniosa no equivale a una prueba histórica. El investigador José María Iribarren consideraba que la anécdota parecía más bien una historia construida posteriormente para explicar una expresión que ya existía. Además, se ha cuestionado la existencia del supuesto arroyo que habría separado de ese modo ambas poblaciones.

Por eso conviene presentarla como leyenda popular, no como el origen demostrado del dicho.

La teoría del vino de Pinto y Valdemoro

Otra hipótesis sitúa el nacimiento de la frase en la fama vinícola que tuvieron los dos municipios. Durante siglos, sus vinos llegaron a ser conocidos en Madrid, como muestra un antiguo refrán:

"Vino tinto, si no lo hay de Valdemoro, démelo de Pinto".

El folclorista Luis Martínez Kleiser relacionó el recuerdo de aquellos vinos con la expresión aplicada a quienes se alegraban después de beberlos. Un estudio publicado en la revista "Paremia", alojado en el Centro Virtual Cervantes, recoge esa explicación junto a la leyenda del bebedor que saltaba entre los dos términos.

Esta teoría permite entender por qué "andar entre Pinto y Valdemoro" podía referirse originalmente a alguien achispado, que todavía se mantenía en pie, pero ya no estaba completamente sobrio.

Con el tiempo, la inestabilidad del bebedor habría pasado a representar cualquier clase de vacilación.

¿Una disputa por los límites municipales?

El Ayuntamiento de Pinto menciona otra posibilidad. Según los cronistas locales, la expresión podría estar relacionada con los deslindes realizados entre Pinto y Valdemoro durante los siglos XII y XIII. Las modificaciones o discusiones sobre los límites habrían generado zonas cuya pertenencia no estaba suficientemente clara.

De ser correcta esta hipótesis, estar entre ambos pueblos habría significado literalmente encontrarse en un terreno de adscripción dudosa.

La explicación encaja con el sentido actual de indefinición, pero tampoco se dispone de documentación concluyente que permita considerarla definitiva.

Reyes escondidos y otras historias difíciles de probar

Existen versiones que atribuyen el dicho a Fernando III o a los monarcas de la Casa de Austria. Según estos relatos, algún rey se alojaba discretamente en una casa situada entre las dos localidades y, cuando preguntaban por su paradero, se respondía que estaba "entre Pinto y Valdemoro".

Otras narraciones hablan de una venta de mala reputación, de diferencias entre cristianos y musulmanes e incluso de una casa de postas utilizada durante los viajes de la corte.

Son historias pintorescas, pero los estudios sobre la expresión no aportan pruebas suficientes para confirmar ninguna de ellas.

El juego de palabras que propuso un hispanista alemán

El filólogo alemán Werner Beinhauer planteó una explicación diferente. Observó que algunos dichos españoles utilizan nombres geográficos cuyo sonido recuerda a la idea que expresan.

En este caso habría un juego entre Pinto y pinta, una antigua medida de capacidad para líquidos. Estar entre Pinto y Valdemoro podría haber aludido a quien se encontraba a medio camino de una borrachera completa: había bebido, pero aún no estaba totalmente ebrio.

La hipótesis resulta sugerente porque conecta nuevamente el topónimo con el vino y con la segunda acepción recogida por el diccionario. Aun así, tampoco puede presentarse como una explicación demostrada.

Cómo se utiliza actualmente

Hoy predomina el significado relacionado con la duda:

"Estoy entre Pinto y Valdemoro: no sé si aceptar el trabajo o seguir estudiando".

"El partido estuvo entre Pinto y Valdemoro hasta el último minuto".

"Después de varias reuniones, el acuerdo continúa entre Pinto y Valdemoro".

La expresión puede aplicarse a una persona indecisa, pero también a una situación ambigua, un resultado incierto o un asunto que no termina de definirse.

Su sentido relacionado con estar medio borracho continúa en el diccionario, aunque resulta mucho menos frecuente en el habla cotidiana.

Una expresión con un significado claro y un pasado incierto

"Estar entre Pinto y Valdemoro" significa encontrarse entre dos opciones, sin decidirse claramente por ninguna. También puede describir, en un uso coloquial más antiguo, a quien está algo bebido.

Su origen exacto, en cambio, permanece tan indeciso como la propia expresión. El borracho que cayó al arroyo ofrece la explicación más popular; los vinos de ambos pueblos aportan la hipótesis más vinculada a su segunda acepción, y los antiguos problemas de límites municipales proporcionan una alternativa histórica.

Ninguna ha podido demostrarse de forma concluyente. Asegurar que una de estas historias es la verdadera sería, precisamente, quedarse entre Pinto y Valdemoro.