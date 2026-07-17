Efemérides del 17 de julio: 90 años del golpe que desencadenó la Guerra Civil y un histórico saludo en el espacio

El 17 de julio quedó marcado por acontecimientos que cambiaron la historia política, científica y cultural. En España, este viernes se cumplen 90 años del inicio de la sublevación militar de 1936, mientras que el calendario internacional recuerda el primer acoplamiento espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la adopción del tratado que creó la Corte Penal Internacional.

También nacieron en esta fecha el dibujante argentino Quino, la antigua canciller alemana Angela Merkel y la reina Camila del Reino Unido.

1936: comienza la sublevación militar contra la Segunda República

El 17 de julio de 1936 comenzó en Melilla la sublevación militar contra el Gobierno de la Segunda República. El levantamiento se extendió por otros territorios del Protectorado español en Marruecos y, durante la jornada siguiente, alcanzó diferentes guarniciones de la Península.

El golpe no logró imponerse en todo el país ni pudo ser sofocado de manera inmediata. La división territorial y militar resultante desembocó en la Guerra Civil española, que se prolongó hasta 1939 y terminó con la victoria de las fuerzas dirigidas por Francisco Franco. Este 17 de julio de 2026 se cumplen 90 años de aquel comienzo.

1955: Disneyland abre sus puertas en California

El 17 de julio de 1955 abrió Disneyland en Anaheim, California. El parque impulsado por Walt Disney trasladó al mundo real los escenarios y personajes de sus películas y estableció un modelo que después sería reproducido en otros países.

Entre las construcciones inauguradas aquel día estaba el castillo de la Bella Durmiente, inspirado en el castillo alemán de Neuschwanstein. También comenzó a funcionar la atracción Jungle Cruise, inicialmente concebida con un tono más educativo y vinculada a los documentales de naturaleza de Disney.

1975: Estados Unidos y la Unión Soviética se dan la mano en el espacio

El 17 de julio de 1975, una nave estadounidense Apollo y una cápsula soviética Soyuz se acoplaron en órbita terrestre. El encuentro permitió el histórico apretón de manos entre el astronauta estadounidense Thomas Stafford y el cosmonauta soviético Alexéi Leónov.

La misión Apollo-Soyuz fue la primera gran cooperación espacial entre las dos potencias enfrentadas durante la Guerra Fría. Las naves permanecieron unidas aproximadamente 47 horas, mientras sus tripulaciones realizaron actividades y experimentos conjuntos.

1998: se adopta el Estatuto de Roma

Representantes de numerosos países aprobaron el 17 de julio de 1998 el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. El documento entró en vigor el 1 de julio de 2002 y estableció una corte permanente para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión.

Por este motivo, cada 17 de julio se conmemora el Día de la Justicia Penal Internacional, una jornada dedicada a la lucha contra la impunidad por los delitos internacionales más graves.

2014: el derribo del vuelo MH17

Archivo - Imagen del avión del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, derribado a su paso por una zona ucraniana ocupada por Rusia, en 2014. / Europa Press/Contacto/Alexander Ermochenko

El vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue derribado el 17 de julio de 2014 cuando sobrevolaba el este de Ucrania.

Las 298 personas que viajaban a bordo murieron. La investigación neerlandesa concluyó que el Boeing 777 fue alcanzado por una cabeza explosiva instalada en un misil de la serie 9M38, disparado desde un sistema antiaéreo Buk.

Quino, el creador de Mafalda

Mafalda, el personaje más querido de Quino. / Archivo

El dibujante Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino, nació en Mendoza, Argentina, el 17 de julio de 1932, aunque fue inscrito oficialmente un mes después.

Su personaje más célebre, Mafalda, convirtió las dudas de una niña sobre la política, la guerra, las desigualdades y el futuro del planeta en una de las obras más universales del humor gráfico en español. Quino falleció en 2020, pero sus viñetas continúan circulando en numerosos países.

Angela Merkel cumple 72 años

La excanciller alemana Angela Merkel / RBA

La antigua canciller alemana Angela Merkel nació en Hamburgo el 17 de julio de 1954. Formada como física, gobernó Alemania entre 2005 y 2021 y fue la primera mujer en ocupar la Cancillería federal.

Este viernes cumple 72 años. Su etapa al frente del Gobierno alemán estuvo marcada por la crisis financiera, las tensiones dentro de la zona euro, la llegada de refugiados y la pandemia de coronavirus.

También es el cumpleaños de la reina Camila

La reina Camila / EFE

Camila, esposa del rey Carlos III, nació el 17 de julio de 1947 en el hospital King's College de Londres. Este año cumple 79 años.

Se convirtió en reina consorte del Reino Unido tras la subida al trono de Carlos III en septiembre de 2022.

Por qué hoy se celebra el Día Mundial del Emoji

El uso de emojis se impone en la escritura de hoy. ¿Sabes utilizarlos? / Shutterstock

El Día Mundial del Emoji se celebra de manera no oficial cada 17 de julio desde 2014. La elección de la fecha procede del emoji del calendario, que en numerosos dispositivos muestra precisamente el número 17 de julio.

La iniciativa fue promovida por Jeremy Burge, fundador de Emojipedia, y acabó convirtiéndose en una jornada utilizada por plataformas digitales y usuarios para presentar y compartir nuevos pictogramas.