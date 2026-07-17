El Gobierno atiende una demanda histórica del sector y crea la FP de montaje y reparación de bicicletas

El Consejo de Ministros aprobó este martes el reparto territorial de 31,3 millones de euros para el impulso de la Formación Profesional y aprobó la creación de dos nuevos cursos de especialización que permitirán al alumnado profundizar sus competencias en determinados sectores.

El primero es un curso de especialización de FP de Grado Superior en desarrollo de equipos y sistemas electrónicos, de 750 horas, mientras que el segundo es de Montaje integral y mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad personal, ya sean mecánicos o eléctricos, con una duración de 690 horas.

La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) se ha felicitado tras la aprobación de esta normativa que supone un punto de inflexión para el sector. “Se trta de un logro colectivo del sector, fruto de más de cuatro años de trabajo conjunto entre la industria y la Administración”, detalla la organización en su página web.

Según explican, este nuevo curso de especialización tendrá contenido como “el mantenimiento avanzado de bicicletas eléctricas y cargo bikes, el montaje y ajuste de componentes, la ergonomía aplicada y la normativa de seguridad vial y movilidad urbana sostenible, dando respuesta a los retos técnicos de una industria en plena transformación tecnológica”.

En la formación se trabajará el montaje, reparación y mantenimiento de bicicletas, diagnóstico y mantenimiento de bicicletas eléctricas y técnicas y procesos adaptados a las nuevas tecnologías del sector.

Ciclovía Litoral en Alicante / Héctor Fuentes

Demanda histórica del sector de la bicicleta

La aprobación de este curso de Formación Profesional responde a “una demanda histórica del sector”, explica AMBE, que añade que favorece a que se sienten las bases para profesionalizar el mantenimiento de bicicletas en España y dotar a los profesionales y a las empresas de más estabilidad y posibilidades de crecimiento.

Por último, la asociación también considera que ayudará a facilitar “procesos de reindustrialización y ayudará a impulsar la fabricación de bicicletas en España, reforzando la competitividad de una industria que ahora ya emplea a más de 24.000 personas”.

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Queda esperar a que esta instrucción se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer más detalles.