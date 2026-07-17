Nuestros recuerdos, nuestra vida

¿Qué tendríamos en la memoria si no fuera por las imágenes? Pues tendríamos un libro lleno de letras, que nos contaría historias, pero que no conseguiría emocionarnos con lo que ha pasado, con lo que hemos visto. Mantener esos recuerdos es de lo que trata la segunda edición de «INFotoperiodistas», una iniciativa del Diario Información junto a la Fundación Frax, que preside Matías Pérez Such, que recoge el trabajo de ocho fotoperiodistas de este periódico, en concreto Pilar Cortés, Alex Domínguez, Juani Ruz, José Navarro, Áxel Álvarez, Héctor Fuentes, Matías Segarra y Rafa Arjones, comisario de esta muestra.

Medio centenar de relatos visuales que nos hacen recordar lo que vivimos durante el pasado año, un trabajo que los fotoperiodistas realizan a diario y que parece volátil en un mundo en el que lo que prima es este instante y pasar al siguiente. Un trabajo duro y no siempre bien reconocido que en esta muestra enseña la grandeza de quien pisa la calle para darnos la versión de lo que ocurre día a día. ¡Gracias, compañeros!

Música para todos los gustos

¡Menudo mes musical hemos tenido este julio! No creo que nadie pueda decir que no ha encontrado algún concierto al que no le apeteciera ir, algunos solapándose sobre otros, sin contar con las fiestas de San Blas, que también han supuesto otro evento que incluir en este circuito… ¡Un no parar…!

II Festival cantautores en la plaza de toros de Alicante. / INFORMACIÓN

Un buen fan de un cantante o grupo musical es capaz de irse a un secarral a 400 kilómetros de su población, compartir agua calentuja de una cantimplora, que le acribillen los mosquitos y dormir al relente para escucharlo. Pero si te ponen unas instalaciones en el centro de tu ciudad, pegadas al mar, con una zona en la que encuentras gastronomía y bebida, el tema se pone mucho mejor. Eso es lo que hemos disfrutando en los conciertos organizados por aQuarela en el Muelle Live del Puerto de Alicante, y cuyo director es Antonio Riera. Flamenquito con Rosario, con un público entregado que se sabía las letras de hasta la última canción del último disco. Jubilados europeos venidos de toda la provincia, entusiasmados con Alan Parson Proyect, que actuó principalmente para esos fans, que corearon y bailaron todas sus canciones, a los que nos sumamos los españoles cantando el tradicional estribillo de «I´m the eye in the sky, looking at you… I can read your mind» y moviendo los labios en el resto.

Rosario fue una de las participantes de los conciertos organizados por aQuarela en el puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

Y más actuaciones. Reconozco que no conocía nada más que un par de canciones de Anastacia, pero su concierto fue una mezcla de show, bromas y, sobre todo, hay que reconocer que estuvo muuuuy simpática.

Alejandro Morant y Alicia González. / INFORMACIÓN

Hizo guiños al público español con canciones como bamboleo y la Macarena, anunció los goles de Inglaterra y Argentina y sobre todo transmitió alegría y muy buen rollo, cosa que agradecimos los asistentes, entre los que se encontraban Alejandro Morant con Alicia González o Luis Ivars y Nieves Durá.

Luis Ivars y Nieves Durá. / INFORMACIÓN

Otro concepto totalmente diferente fue el de los cantautores, celebrado en la plaza de toros de Alicante. Organizado con muchísimo cariño y mucho trabajo por Inma Serrano (mi omega 3 más magnesio, resveratrol y creatina, todo junto), junto a unos cantantes que están empezando y otros ya más que consolidados.

Inés Mora, Inmaculada Ortiz, Pilar Fabregat, Inma Serrano, María Martín y Belén Martín Arévalo. / INFORMACIÓN

Con una parte de la recaudación destinada a becas para personas con discapacidad intelectual de la Fundación Alinur (allí estaban en primera fila Leonor Martínez, Nuria y Lidia Coves, Lola Barberá, Pepa Miralles, así como usuarios de esta asociación) y con presentadores de lujo como Juan Luis Mira, Esmeralda Marugán, Fernando Sepulcre, Ana Peiró y Miguel Noguera, la noche fue espectacular.

La Fundación Alinur recibió parte de la recaudación del festival de cantautores destinada a becas para personas con discapacidad intelectual. | INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Muchas caras conocidas como los ilicitanos Antonio Sánchez y Javier Muñoz, Rafa Guerra, Inés Herrador, Mercedes Caralampio, María José García Vaillo y Mariano Follana, Ruth Martínez, Consuelo Reche, José Manuel Rosique, Rafa Arabia, Isidro Fernández, Sandra Torrighelli, Lalo Blanes, Vicente Galiana, Inma Villena, Magui Jiménez, Reme Antón o Clara López.

El concierto estuvo genial de principio a fin, pero el público destacó varias actuaciones por la intensidad de los aplausos, especialmente el bolero Quien te quiera de Marta Soto (¡qué graciosa y espontánea es!), la canción sobre la polarización de Tontxu, En el medio; el Puede ser que me equivoque otra vez de Conchita y, obviamente, el Cantos de sirena de Inma Serrano que es ya un himno.

Con la boca abierta

Hayas visto los montajes que hayas visto, siempre sorprende. Los números son absolutamente excepcionales, pero ya no es solo eso; es la escenografía, el vestuario, el maquillaje, los artilugios mecánicos, la perfecta coordinación, el enlace de unos números con otros… Me refiero al Circo del Sol y a su último espectáculo, Kurios, que se estrenó hace dos días en Alicante.

Igual que el fútbol está consiguiendo estos días, con la selección española que nos une a todos, el circo congregó a tirios y troyanos. De gran parte del consistorio municipal de varios colores políticos con el alcalde a la cabeza para abajo… ¡medio Alicante! Y la emoción no entiende de edades ni de ideologías. Ya el número inicial deja con la boca abierta y con los ojos de un lado a otro para intentar verlo todo. Imposible. La rapidez de los actores y los distintos escenarios hacían que no dieras abasto para captarlo todo. No voy a desvelar nada, pero valgan las entradas lo que valgan, como dice mi madre… ¡dinero besao!

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P.D. Y a estas alturas del fin de semana, todos mirando en el frigorífico a ver si tenemos suficientes bebidas frías y preparando tortilla de patatas para la gran final del mundial de fútbol. Y nada de que gane el mejor o que lo importante es participar… Mañana no hay nada más que un equipo… ¡Vamos España!