Cómo sobrevivir a la ola de calor sin aire acondicionado: el truco de la toalla húmeda que todo el mundo está haciendo

La ola de calor está dejando temperaturas extremas en nuestro país. El consumo de aire acondicionado y ventiladores se está disparando y, a pesar de que te hemos contado que esto no afectará de forma importante a tu factura de la luz, puede que seas más partidario de buscar otras soluciones.

Estos días son muchos los trucos que circulan por las redes sociales para tratar de enfriar tu casa de forma eficaz sin tener que poner mucho el aire acondicionado. Uno de los que más popular se ha hecho es el de colocar una sábana o una toalla húmeda delante de una ventana abierta. La técnica puede proporcionar algo de frescor, pero su eficacia depende de la humedad ambiental, de que exista corriente de aire y de que se utilice en las horas adecuadas.

No se trata de un aire acondicionado casero ni permite controlar la temperatura de toda la vivienda, como ya imaginarás pero puede ser una solución para bajar la sensación térmica.

¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. El aire atraviesa o circula junto al tejido húmedo y parte del agua se evapora. Para que esa evaporación se produzca, el agua necesita absorber energía térmica del entorno, lo que puede enfriar ligeramente el aire próximo a la tela. Al mismo tiempo, aumenta la humedad de la habitación.

Cómo colocar la sábana o la toalla

El procedimiento es sencillo. En primer lugar, hay que utilizar una sábana fina, una toalla ligera o un paño de algodón limpio. El tejido debe mojarse con agua fresca y, posteriormente, escurrirse muy bien. Tiene que quedar húmedo, pero no empapado ni goteando.

Después se cuelga delante de una ventana abierta, asegurándote de que no se caiga. Conviene dejar algo de espacio alrededor de la tela para que el aire pueda circular y colocar debajo un recipiente o una toalla seca que proteja el suelo ante posibles gotas.

El método resulta más eficaz durante la noche, al amanecer o al atardecer, especialmente cuando la temperatura exterior es inferior a la del interior de la vivienda, no durante las horas de más calor. También funciona mejor si existe ventilación cruzada, es decir, cuando se abre otra ventana situada en una zona opuesta de la casa para favorecer el movimiento del aire.

El efecto depende principalmente de la humedad relativa. Cuando el aire está seco, puede admitir más vapor de agua y la sábana se seca con mayor rapidez. Esa evaporación favorece el enfriamiento del aire que circula cerca del tejido. En cambio, cuando el ambiente ya está muy húmedo, el agua se evapora con mayor dificultad.

La sábana húmeda puede utilizarse como un recurso puntual en una habitación ventilada y con aire relativamente seco. Para mejorar el resultado debe combinarse con otras medidas: impedir la entrada directa del sol, apagar aparatos que generen calor, ventilar solamente cuando refresque en el exterior y crear corrientes entre diferentes ventanas.