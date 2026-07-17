Leonardo Rogel, arquitecto: “Si colocas tu ventilador delante de la ventana bajará la temperatura 2 o 3 grados”

Con las altas temperaturas y las olas de calor un día sí y otro también, el aire acondicionado y los ventiladores se han convertido en los aparatos que más usamos en casa. Pese a que no suponen un gasto eléctrico muy importante, puede que no quieras abusar de estos sistemas porque te resecan la garganta o te notas agarrotado cuando te levantas.

Lo cierto es que hay otros métodos más caseros que pueden intentar bajar algunos grados la habitación en la que te encuentras. El principal problema nos lo encontramos a la hora de dormir, cuando intentamos conciliar el sueño pero el calor y el agobio no nos deja.

En este caso, un remedio casero es el método egipcio que nos contaba el doctor José Manuel Felices, y que consiste en pulverizar agua sobre la cama para humedecerla y que durmamos más frescos. No se trata de mojarla completamente, se trata de crear un ambiente refrescante.

Una toalla en el ventilador

En esta misma línea están los que afirman que si humedeces una toalla o una sábana con agua y la colocas delante de la ventana conseguirás que el aire caliente no penetre y el ambiente esté más fresco.

El arquitecto Leonardo Rogel nos propone otra solución: colocar una toalla húmeda detrás del ventilador. “Has usado el ventilador mal toda tu vida. Se sabe que el ventilador sólo mueve el aire, aire que si está caliente no sirve de mucho”, explica el arquitecto, que añade que si antes de irte a dormir rociaras tu cuarto con un spray el agua bajará arte del calor y bajará la sensación térmica

“Otra solución es coger una toalla, humedecerla y buscar la forma de ponerla detrás del ventilador. El agua, al evaporarse enfriará el aire alrededor de la toalla y será succionado por el ventilador que lo dirigirá hacia tí”, añade.

Por último, y también con el ventilador, Rogel indica que si lo colocas delante de una venta abierta, el aparato “succionará el aire frío de fuera y lo impulsará hacia dentro. Esto bajará la temperatura 2 o 3 grados. Esto no será como un aire acondicionado pero es gratis”, señala.