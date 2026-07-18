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Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”

Este profesional recomienda pedir un análisis a fondo del vehículo

Juan José Ebenezer, mecánico: &quot;Esto es lo que tienes que decir cuando llegas al taller porque no te funciona el aire acondicionado&quot;

Juan José Ebenezer, mecánico: "Esto es lo que tienes que decir cuando llegas al taller porque no te funciona el aire acondicionado" / Canva

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O. Casado

O. Casado

Es la Ley de Murphy: llega el verano, llega el calor y se te estropea el aire acondicionado del coche. El vehículo está a 40ºC y tú sólo puedes bajar las ventanillas y esperar a coger algo de velocidad para intentar que ese aire caliente sea menos cortante. 

Pero cuidado, si vas al taller a que te lo revisen debes tener en cuenta que la solución no es siempre la más sencilla. Antiguamente lo que hacíamos era llegar al taller y pedir una carga. ¿Qué es esto? Pues que en el taller te repongan el gas refrigerante que utiliza el equipo para enfriar el aire y que se pueda absorber el calor del interior del coche.

El mecánico Juan José Ebenezer explica en su canal de Tiktok que esto es un “fallo”. “No lo hagáis, antes una carga costaba 20 euros, ahora hasta 100 si era el gas antiguo y se te puede ir a 250 euros con el gas nuevo”, explica el mecánico.

El problema puede ser una avería

Este profesional de la mecánica recomienda que pidas en tu taller de confianza que te revisen el coche ya que “muchas veces la avería es más barata que meterle cargas. Yo puedo entender que si tienes una avería que te cuesta 1.000 euros, 500 euros, arreglarla no lo quieras arreglar y vayas tirando pero cuando llegas al taller lo que tienes que decirme es: no me enfría el aire, échame un vistazo y si el taller es de confianza no te debería engañar”.

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En este sentido, añade que puede haber diversas causas por las que no funciona el aire acondicionado: el filtro del habitáculo porque no haya tenido un buen mantenimiento, que tenga falta de gas, que al compresor no le funcione el plato magnético… “Pueden ser un montón de cosas que pueden ser más económicas o incluso un poco más pero la carga no siempre es la solución”, concluye.

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