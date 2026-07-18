¿Puede dormir un bebé con el aire acondicionado? Las claves para usarlo bien

El calor intenso puede convertir la habitación del bebé en un espacio incómodo y dificultar su descanso. Cuando suben las temperaturas, muchas familias dudan sobre si pueden encender el aire acondicionado durante el día o dejarlo funcionando por la noche. La respuesta es sí, siempre que se utilice con cuidado y se eviten el frío excesivo, las corrientes directas y los cambios bruscos de temperatura.

Los bebés, especialmente los recién nacidos, tienen más dificultades que los adultos para regular su temperatura corporal. Por esta razón, necesitan una vigilancia especial durante las olas de calor.

La temperatura ideal

El objetivo no es enfriar mucho la habitación, sino conseguir un ambiente agradable y constante. No existe una cifra que sirva para todos los bebés, ya que también influyen su edad, la ropa que llevan, la humedad y la temperatura exterior.

Algunas guías hospitalarias sitúan la temperatura de la habitación del bebé alrededor de los 20 o 22 grados. Para utilizar el aire acondicionado durante el verano, puede comenzarse con el termostato entre 24 y 26 grados y comprobar la temperatura real cerca de la cuna. Un termómetro de habitación resulta más fiable que la cifra que aparece en el mando.

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La cuna nunca debe colocarse debajo del aparato ni frente a las rejillas. El aire puede dirigirse hacia el techo o una pared para que se reparta por toda la estancia. También es preferible mantener una potencia moderada en lugar de encender y apagar el equipo continuamente.

El aire acondicionado puede permanecer funcionando mientras el bebé duerme si no genera una corriente directa. Otra opción consiste en refrescar el dormitorio antes de acostarlo y mantener después una temperatura suave durante la noche.

El mantenimiento del aire influye

Los filtros pueden acumular polvo, polen y otras partículas, por lo que deben limpiarse con la frecuencia indicada por el fabricante. Esta medida es especialmente importante cuando el bebé tiene alergias o algún problema respiratorio.

Aunque se utilice climatización, la habitación debe ventilarse todos los días. Lo más recomendable es abrir las ventanas a primera hora de la mañana o por la noche, cuando la temperatura exterior es más baja. También conviene bajar persianas y cerrar ventanas durante las horas de mayor calor.

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Cómo saber si el bebé tiene demasiado calor

Para comprobar la temperatura del bebé es mejor tocarle el pecho, la espalda o la nuca, en lugar de fijarse en sus manos o sus pies. El sudor, la piel muy caliente, las mejillas enrojecidas, la respiración rápida, la irritabilidad o un sueño inquieto pueden indicar que necesita un ambiente más fresco.