Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Catamarán Hundido TabarcaPoeta Quintana BarrioCasitas de FerrándezPlaya CampelloBarcala elecciones 2027El Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca

La oferta, difundida por una agencia de empleo doméstico de alto nivel, incluye vivienda independiente y gastos pagados y ha recibido miles de solicitudes

Una familia de Surrey ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca.

Una familia de Surrey ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca. / Envato

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Clavero

Una finca privada de Surrey, en el sur de Inglaterra, ha lanzado una oferta de empleo poco habitual: busca un cuidador interno para su perro con un salario de unas 60.000 libras al año, cantidad que al cambio actual equivale a cerca de 68.900 euros. El puesto incluye además una vivienda dentro de la propiedad, con todos los gastos cubiertos.

La vacante fue difundida por la firma Achieve Hospitality, especializada en selección de personal para grandes patrimonios y residencias privadas. En el anuncio, la compañía explica que el trabajo consiste en garantizar la rutina diaria y el bienestar de la mascota de la familia, además de aportar una presencia estable en la finca y colaborar con el equipo doméstico en tareas ligeras.

Entre las funciones figuran organizar las rutinas de mañana y noche del animal, encargarse de su alimentación, aseo y seguimiento diario, vigilar su comportamiento y estado de salud, y coordinarse con veterinarios, peluqueros caninos o adiestradores cuando sea necesario. A eso se suman pequeños recados, apoyo puntual a la casa, ayuda en el jardín y algunas tareas administrativas básicas relacionadas con la gestión de la propiedad.

Horario laboral y perfil del candidato

El horario fijado es de domingo a jueves, de 9.00 a 18.00 horas, aunque con flexibilidad cuando la familia se encuentre en la residencia. El candidato seleccionado viviría en una casa independiente dentro de la finca, donde incluso podría instalarse con su pareja y con sus propios animales de compañía. La empresa pide un perfil «cálido, tranquilo y fiable», con pasión por los perros, capacidad para trabajar de forma autónoma y discreción para desenvolverse en un entorno privado. También valora experiencia previa en residencias particulares, cuidado de animales o puestos internos similares.

Noticias relacionadas

El revuelo ha sido tal que la propia agencia anunció que ya no admite nuevas candidaturas después de haber recibido miles de solicitudes. La oferta se ha convertido así en uno de esos empleos singulares que triunfan en internet: un sueldo alto, alojamiento incluido y una única prioridad clara, atender a un perro en una gran finca inglesa.

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar
  2. Dos averías dejan sin luz a 30.000 abonados en Alicante y provocan incidencias por toda la ciudad
  3. Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
  4. Una denuncia en San Vicente destapa una trama de falsos alquileres con estafados en varias provincias
  5. Renfe cambia las reglas para viajar con perro desde Alicante: hasta 40 kilos y asiento junto a la ventanilla
  6. El gobierno de Barcala anula a última hora una reunión con los operarios que cuestionan los detalles del hallazgo de la Venus de Alicante
  7. La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el alcalde de Orihuela por fraude fiscal en un juicio visto para sentencia
  8. Arranca este sábado una edición más de Rock Arena, el festival de heavy metal gratuito de la provincia

Carles Benavent Trío o feliz encuentro en el Fijazz

Carles Benavent Trío o feliz encuentro en el Fijazz

Rescatadas 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca

Rescatadas 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca

¿Puede dormir un bebé con el aire acondicionado? Las claves para usarlo bien

¿Puede dormir un bebé con el aire acondicionado? Las claves para usarlo bien

Edu Saz, arquitecto, revela cómo enfriar la casa sin aire acondicionado

Edu Saz, arquitecto, revela cómo enfriar la casa sin aire acondicionado

Así ha sido el rescate contrarreloj en Tabarca

Así ha sido el rescate contrarreloj en Tabarca

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia por las víctimas"

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia por las víctimas"

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina
Tracking Pixel Contents