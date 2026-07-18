¿Cuántas horas se puede dejar encendido el aire acondicionado sin estropearlo?

Con la llegada de las altas temperaturas, una de las dudas más frecuentes en casa es cuánto tiempo puede estar encendido el aire acondicionado sin que se estropee o dispare la factura eléctrica. Los aparatos actuales están preparados para funcionar durante periodos prolongados y, si están correctamente instalados y mantenidos, pueden permanecer encendidos incluso 24 horas seguidas.

El número de horas, por tanto, no es el principal problema. El funcionamiento del equipo depende especialmente de la temperatura programada, la eficiencia del aparato, las características de la vivienda y el estado de los filtros. También influye si el sistema cuenta con tecnología inverter, presente en buena parte de los modelos actuales.

¿Qué es la tecnología inverter? Pues son equipos que no mantienen el compresor trabajando siempre a la máxima potencia. Cuando alcanzan la temperatura seleccionada, reducen progresivamente su actividad y se limitan a conservar el ambiente. Esto permite evitar constantes arranques y paradas, además de mantener una temperatura más estable.

La temperatura influye más que las horas de funcionamiento

Programar el aire acondicionado a 18 °C no consigue enfriar antes la habitación. La velocidad de refrigeración depende de la potencia del aparato, la temperatura exterior y el tamaño de la estancia. Una consigna tan baja únicamente provoca que el compresor trabaje durante más tiempo a plena carga.

Sin aire acondicionado en el Hospital General de Alicante / Héctor Fuentes

Como referencia, una temperatura situada entre 24 y 26 °C permite mantener un nivel de confort razonable y contener el consumo energético. Una temperatura de 26 °C o superior puede ser suficiente en una vivienda cuando se utiliza ropa adecuada para el verano.

Además, reducir la temperatura un solo grado puede incrementar el consumo energético alrededor de un 8 %, según las recomendaciones recogidas por Daikin. También conviene evitar diferencias superiores a 12 °C entre el exterior y el interior, especialmente durante los días de calor intenso.

En términos económicos, mantener un equipo inverter doméstico encendido durante una noche de ocho horas puede suponer aproximadamente entre 0,80 y 1,30 euros, tomando como referencia un precio de 0,20 euros por kilovatio hora. La cifra puede variar según el modelo, la tarifa eléctrica, el aislamiento, la orientación de la vivienda y la temperatura seleccionada.

¿Conviene apagarlo al salir de casa?

La respuesta depende del tiempo de ausencia. Cuando se abandona la vivienda durante menos de una o dos horas, puede resultar conveniente dejar el aparato funcionando a una temperatura moderada o activar el modo eco. De este modo, se evita que la estancia se caliente demasiado y que el equipo tenga que volver a trabajar con gran intensidad al regresar.

Para ausencias de más de dos horas, suele ser más eficiente apagarlo. Otra opción es utilizar el temporizador o programar su encendido poco antes de volver a casa.

La regla de los 11 grados para el aire acondicionado: el sencillo ajuste para mantener la casa fresca y ahorrar este verano / .

Durante la noche, el aparato también puede mantenerse encendido, siempre que no se seleccione una temperatura excesivamente baja. El intervalo recomendado se sitúa entre 24 y 26 °C. También es aconsejable orientar las lamas hacia arriba para impedir que el flujo de aire frío impacte directamente sobre el cuerpo.

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Los modos sleep, eco y temporizador permiten adaptar el funcionamiento a cada momento del día. Junto con la limpieza periódica de los filtros y una revisión adecuada, estas funciones favorecen ciclos más estables, reducen el tiempo de trabajo a máxima potencia y permiten utilizar el aire acondicionado durante muchas horas sin comprometer el funcionamiento del equipo.