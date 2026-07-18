Qué pasa si mezclas gasolina 95 y 98 en el depósito de tu coche

Mezclar gasolina 95 y 98 en el depósito es una duda muy habitual entre conductores. Puede pasar por despiste, porque en una gasolinera solo queda una de las dos opciones o porque alguien piensa que la de 98 “limpia” o mejora el motor. La buena noticia es que, en la mayoría de coches de gasolina, no ocurre nada grave por mezclarlas de forma puntual.

Ambas son gasolinas sin plomo aptas para motores de gasolina, pero no son exactamente iguales. La diferencia principal está en el octanaje, una medida relacionada con la resistencia del combustible a detonar antes de tiempo dentro del motor.

Qué diferencia hay entre gasolina 95 y 98

La gasolina 95 tiene un índice de octano menor que la 98. Dicho de forma sencilla, la de 98 resiste mejor la autodetonación, algo especialmente importante en motores de altas prestaciones, alta compresión o diseñados para trabajar con ese tipo de combustible.

Eso no significa que la gasolina 98 sea automáticamente “mejor” para todos los coches. Es mejor para los motores que la necesitan o la aprovechan. Para un turismo normal diseñado para funcionar con 95, usar 98 puede no aportar una mejora apreciable en el día a día.

La clave está en el manual del vehículo o en la tapa del depósito, donde suele indicarse el tipo de gasolina recomendada.

Si tu coche recomienda gasolina 95

Si el fabricante recomienda gasolina 95, mezclarla con 98 no debería causar ningún problema. El motor funcionará con una mezcla de ambas y la centralita ajustará la combustión dentro de sus márgenes normales.

Una persona repostando gasolina 95 en una gasolinera. / INFORMACIÓN

En este caso, echar 98 de forma puntual no daña el coche. Simplemente estarás usando un combustible más caro que probablemente no te dará una diferencia notable en consumo, potencia o suavidad.

Puede haber conductores que noten el motor algo más fino, pero en muchos casos esa percepción no se traduce en una mejora real y medible.

Si tu coche recomienda gasolina 98

La situación cambia si el fabricante recomienda o exige gasolina 98. En motores preparados para ese octanaje, usar 95 de forma puntual tampoco tiene por qué romper el coche al instante, pero no es lo ideal.

Los motores modernos suelen contar con sensores que detectan la detonación y ajustan el encendido para proteger la mecánica. Eso puede evitar daños, pero también puede traducirse en menor rendimiento, más consumo o una respuesta menos fina.

Si el coche pide 98, lo razonable es respetarlo. Y si por necesidad se reposta 95 una vez, conviene conducir con suavidad, evitar exigir mucho al motor y volver a usar 98 en el siguiente repostaje.

Qué pasa al mezclarlas en el depósito

Al mezclar gasolina 95 y 98, no se forman capas ni se produce una reacción extraña. Los combustibles se mezclan en el depósito y el resultado es una gasolina con un octanaje intermedio, según la cantidad de cada una.

Surtidores en una gasolinera. / EUROPA PRESS - Archivo

Por ejemplo, si queda medio depósito de 95 y se llena con 98, el coche funcionará con una mezcla entre ambas. No hay que vaciar el depósito, ni acudir al taller, ni entrar en pánico.

El problema no es mezclar 95 y 98. El error grave sería confundir gasolina con diésel, o al revés. Eso sí puede provocar una avería seria si se arranca el vehículo.

¿La gasolina 98 limpia más el motor?

Una creencia bastante extendida es que la gasolina 98 “limpia” mejor el motor. La realidad es más matizada. Algunas gasolinas de mayor octanaje pueden incorporar paquetes de aditivos concretos, pero el octanaje por sí solo no significa que el combustible sea un producto milagroso de limpieza.

Para mantener el motor en buen estado influyen más otros factores: respetar los mantenimientos, usar el aceite adecuado, cambiar filtros cuando toca, no abusar de trayectos muy cortos y repostar combustible de calidad.

Echar gasolina 98 de vez en cuando a un coche pensado para 95 no compensa si se hace con la idea de arreglar problemas de suciedad, tirones o consumo elevado.

¿Consume menos con gasolina 98?

En algunos motores, especialmente los diseñados para aprovechar un octanaje más alto, la gasolina 98 puede ayudar a mantener mejores prestaciones. Pero en un coche pensado para 95, la reducción de consumo, si existe, suele ser pequeña o inapreciable.

Además, la gasolina 98 suele ser más cara. Aunque el coche consumiera ligeramente menos, no siempre compensaría la diferencia de precio.

Por eso la recomendación más práctica sigue siendo la misma: usar el combustible indicado por el fabricante.

Cuándo conviene usar una u otra

Para la mayoría de coches de gasolina habituales, la 95 es suficiente si así lo indica el fabricante. Es más económica y está pensada para motores convencionales.

La 98 tiene más sentido en coches deportivos, motores de alta compresión, modelos premium que la recomiendan expresamente o vehículos en los que el fabricante indica que ese octanaje es necesario para obtener el rendimiento previsto.

Gasolineras, precios del combustible y conductores repostando / Europa Press

No se trata de elegir la gasolina más cara por sistema, sino la que corresponde al motor.

Qué hacer si te has equivocado

Si has mezclado gasolina 95 y 98, normalmente no tienes que hacer nada especial. Puedes seguir circulando con normalidad, siempre que ambas sean gasolinas y el coche sea de gasolina.

Si tu coche recomienda 98 y has echado 95, conduce de forma tranquila y evita acelerones fuertes o altas cargas hasta el próximo repostaje. Después, vuelve a llenar con 98.

Si tu coche recomienda 95 y has echado 98, no hay motivo de preocupación. Lo más probable es que simplemente hayas pagado algo más por ese depósito.

El dato que manda está en la tapa del depósito

La respuesta más fiable no está en los mitos de gasolinera, sino en la indicación del fabricante. La tapa del depósito o el manual del coche suelen especificar el octanaje mínimo recomendado.

Si pone 95, puedes usar 95 sin problema. Si pone 98 recomendado, conviene usar 98 para que el motor rinda como debe. Y si pone 98 obligatorio o una indicación equivalente, es mejor no acostumbrarse a repostar 95.

Mezclar gasolina 95 y 98 no es una catástrofe. Lo importante es no convertir el despiste en costumbre cuando el motor exige un octanaje concreto.