Qué significa "pasar por la piedra" y por qué esta frase tiene un doble sentido

Una misma piedra sirve en esta expresión para hablar de un castigo, una derrota deportiva o una relación sexual. "Pasar por la piedra a alguien" pertenece al lenguaje coloquial y posee dos significados reconocidos por el diccionario: darle un escarmiento y poseerlo sexualmente.

El contexto permite distinguirlos casi siempre. No significa lo mismo afirmar que un España "pasó por la piedra" a Francia que decir que una persona "se pasó por la piedra" a otra. En el primer caso suele hablarse de una victoria aplastante; en el segundo aparece un sentido sexual, vulgar y con frecuencia despectivo.

El significado original de castigo

La primera acepción recogida por la Real Academia Española es castigar o dar un escarmiento. La persona que pasa por la piedra sufre una consecuencia dura, una humillación o una derrota difícil de olvidar.

De ese significado proceden muchos usos actuales alejados del terreno sexual:

"El campeón pasó por la piedra a todos sus adversarios".

"La inspección pasó por la piedra a las empresas que incumplían la normativa".

"El equipo local fue pasado por la piedra en la segunda parte".

En el lenguaje deportivo, la frase equivale normalmente a derrotar con claridad, dominar o arrollar. Puede utilizarse también en política, economía o cualquier ámbito competitivo, aunque mantiene un tono agresivo e informal.

Pasar por la piedra a alguien es derrotarlo con claridad. / INFORMACIÓN

No describe simplemente una victoria. Sugiere que el derrotado ha sido sometido, castigado o dejado sin capacidad de respuesta.

El sentido sexual que hoy resulta más reconocible

La segunda acepción académica es poseer sexualmente a alguien. En esta construcción es frecuente emplear el verbo de forma pronominal:

"Pasarse por la piedra a alguien".

También pueden aparecer los pronombres correspondientes:

"Se lo pasó por la piedra".

"Se la pasó por la piedra".

Este uso es vulgar y presenta la relación sexual como una conquista o un acto de dominio. Por esa razón puede resultar machista, humillante o cosificador, especialmente cuando se emplea para presumir de una relación íntima.

¿"Pasar" o "pasarse" por la piedra?

Las dos formas se oyen, pero presentan algunos matices.

"Pasar por la piedra a alguien" coincide con la fórmula recogida por el Diccionario de la lengua española y puede tener tanto el significado de castigar como el sexual.

"Pasarse por la piedra a alguien" es una variante coloquial muy extendida y suele activar con mayor facilidad el sentido sexual. El pronombre "se" refuerza la idea de que el sujeto realiza la acción en su propio beneficio o por satisfacción personal.

Un origen mucho menos claro que su significado

El significado actual está bien definido, pero el origen concreto de la expresión no se encuentra establecido con certeza. La RAE registra sus dos acepciones, aunque no ofrece una explicación histórica sobre la piedra que dio lugar a la frase.

Una teoría difundida relaciona la expresión con los paredones o muros de piedra utilizados en ejecuciones, de manera que pasar a alguien por la piedra habría significado llevarlo al lugar del castigo. Algunas páginas dedicadas a las expresiones populares presentan incluso el fusilamiento como su sentido primitivo.

El problema es que esa historia suele aparecer sin documentos antiguos que demuestren la evolución exacta de la frase. Resulta verosímil asociar la piedra con un castigo severo, pero no puede presentarse la teoría del paredón como un origen probado.

También se han propuesto teorías sobre piedras utilizadas para triturar, desgastar o someter algo a presión. Todas comparten la misma imagen: una persona obligada a atravesar una experiencia dura y degradante. Sin embargo, faltan pruebas suficientes para elegir una explicación definitiva.

Del escarmiento a la conquista sexual

La evolución entre los dos significados puede entenderse por la idea común de sometimiento. En la primera acepción, alguien castiga o derrota a otra persona. En la segunda, el acto sexual se presenta desde una mirada de posesión y superioridad.

Esa conexión explica también por qué la frase conserva una carga violenta incluso cuando se emplea como broma. Decir que un equipo "pasó por la piedra" a otro no equivale simplemente a decir que ganó: incorpora una idea de humillación.