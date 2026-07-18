El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"

La ola de calor que vive España esta semana hace que busquemos más fórmulas para enfriar nuestra casa. Si no eres amante del aire acondicionado o no te gustan los ventiladores convencionales, Lidl tiene una alternativa para superar las altas temperaturas de estos días.

La cadena de supermercados vuelve a poner el foco en los pequeños electrodomésticos para combatir el calor con un enfriador de aire de mesa. Se trata de un ventilador pensado para estar sobre un escritorio, una mesilla o una mesa auxiliar y refrescar de forma puntual durante los días de más calor.

Este dispositivo no es un aire acondicionado portátil, sino un enfriador de sobremesa que funciona con agua y está diseñado para mejorar la sensación térmica en espacios cercanos. Cuenta con tres niveles de velocidad, una potencia de 10 W y un depósito de 700 ml, con una autonomía de hasta 7 horas con el depósito lleno, según la ficha del producto de Lidl. Además, incorpora luz ambiental LED regulable en siete colores, con modo de cambio de color e intensidad ajustable en tres niveles.

Uno de sus principales atractivos es su tamaño reducido: mide aproximadamente 17,7 x 16,7 x 17,8 centímetros, por lo que puede colocarse fácilmente en una mesa de trabajo, una habitación pequeña o junto a la cama. También incluye una práctica asa de transporte y conexión mediante USB-C, con un cable de un metro de longitud.

El enfriador de aire de mesa Tronic aparece en la web de Lidl con un precio de 12,99 euros, aunque actualmente figura como agotado online. La cadena indica que estará disponible también en tienda desde el 10 de julio, siempre sujeto a disponibilidad según zona.

El ventilador que enfría con agua de Lidl / Lidl

Opiniones de los compradores

En la web de Lidl cuenta con 70 valoraciones que le otorgan una puntuación de 4.2 sobre 5. El 61 % de las valoraciones tiene 5 estrellas y el 20 %, 4.

Algunos de los comentarios indican que tienen una buena calidad precio: “El tamaño es pequeño pero cumple muy bien con su función de enfriar el espacio”, “Es increíble la potencia que tiene con lo pequeño que es, en media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C. Me ha sorprendido muchísimo. Lo recomiendo 100%”.

“Al ser un ventilador de agua, si se tiene mucho tiempo seguido se nota humedad” y “Aparato pequeño, que cumple su función. No es demasiado ruidoso”, son otros de los comentarios que le ponen 5 estrellas.