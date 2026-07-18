Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Catamarán Hundido TabarcaPoeta Quintana BarrioCasitas de FerrándezPlaya CampelloBarcala elecciones 2027El Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Medio año del siniestro

Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian “desamparo y parálisis” seis meses después de la tragedia

La asociación de afectados reclama que se esclarezcan las causas del siniestro ferroviario, critica la falta de responsabilidades y teme que el proceso judicial se prolongue durante más de una década

Trabajos junto al Iryo, tras al accidente de Adamuz.

Trabajos junto al Iryo, tras al accidente de Adamuz. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Medio año después de la tragedia que dejó 46 fallecidos, las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz aseguran sentirse abandonadas y sin respuestas. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha denunciado este sábado, día que se cumplen seis meses del accidente, el “desamparo y la parálisis” que, según sostiene, sufren los afectados y los familiares de las personas que perdieron la vida.

En declaraciones a EFE, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha advertido de que la falta de avances está afectando especialmente a la salud mental de los supervivientes y de las familias. “Para salvaguardar la salud, sobre todo mental, de las víctimas que quedan vivas y de los familiares de los fallecidos, necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible”, ha señalado.

El accidente ferroviario de Adamuz provocó la muerte de 46 personas, de las que 28 residían en diferentes localidades de la provincia de Huelva. Al cumplirse medio año del siniestro, los afectados sostienen que la situación continúa “prácticamente igual” que durante los días posteriores a la tragedia.

Temor a un largo proceso judicial

A la "lentitud burocrática", la asociación suma la ausencia de responsabilidades políticas y técnicas. Los afectados también muestran su preocupación ante la posibilidad de que el procedimiento judicial se prolongue durante años.

Samper ha explicado que mantienen contacto con otras asociaciones de víctimas de grandes catástrofes, cuyos procesos judiciales se han extendido durante más de una década. “Nos hablan de más de diez años de trámites judiciales, y esto nos asusta muchísimo”, ha afirmado el presidente de la asociación.

Los familiares reclaman que la investigación permita aclarar cuanto antes las causas del accidente y determinar las posibles responsabilidades. Consideran que una demora excesiva podría aumentar el desgaste psicológico de quienes todavía afrontan las consecuencias personales y familiares del siniestro.

Críticas a la seguridad ferroviaria y a la falta de respuestas

La asociación también ha criticado que, a su juicio, lo ocurrido en Adamuz no haya provocado cambios suficientes en el funcionamiento del sistema ferroviario. Samper sostiene que en España se continúa prestando un servicio “inseguro”.

Los afectados remitieron recientemente un escrito al Consejo de Ministros y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que reclamaban la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que se garantizaran unas condiciones básicas de seguridad.

Según Samper, la única respuesta recibida hasta el momento han sido declaraciones públicas de representantes del Gobierno defendiendo el servicio ferroviario. “Las responsabilidades no se han asumido en ningún momento, todo lo contrario”, ha denunciado.

Noticias relacionadas

En el ámbito económico, el representante de las víctimas ha confirmado que Renfe ya ha consignado una cantidad en el Juzgado de Montoro para hacer frente a las futuras indemnizaciones. Sin embargo, la asociación asegura desconocer los criterios aplicados para distribuir esas cuantías, un reparto que considera “a todas luces incongruente”.

Fuente: Diario Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar
  2. Dos averías dejan sin luz a 30.000 abonados en Alicante y provocan incidencias por toda la ciudad
  3. Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
  4. Una denuncia en San Vicente destapa una trama de falsos alquileres con estafados en varias provincias
  5. Renfe cambia las reglas para viajar con perro desde Alicante: hasta 40 kilos y asiento junto a la ventanilla
  6. El gobierno de Barcala anula a última hora una reunión con los operarios que cuestionan los detalles del hallazgo de la Venus de Alicante
  7. La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el alcalde de Orihuela por fraude fiscal en un juicio visto para sentencia
  8. Arranca este sábado una edición más de Rock Arena, el festival de heavy metal gratuito de la provincia

Así ha sido la actuación de Carles Benavent Trío en Fijazz

Carles Benavent Trío en Fijazz 2026

Carles Benavent Trío en Fijazz 2026

Carles Benavent Trío o feliz encuentro en el Fijazz

Carles Benavent Trío o feliz encuentro en el Fijazz

Rescatadas 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca

Rescatadas 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca

¿Puede dormir un bebé con el aire acondicionado? Las claves para usarlo bien

¿Puede dormir un bebé con el aire acondicionado? Las claves para usarlo bien

Edu Saz, arquitecto, revela cómo enfriar la casa sin aire acondicionado

Edu Saz, arquitecto, revela cómo enfriar la casa sin aire acondicionado

Así ha sido el rescate contrarreloj en Tabarca

Así ha sido el rescate contrarreloj en Tabarca

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”
Tracking Pixel Contents