NUEVA VIDA
Bernat (40 años), viviendo en la montaña rodeado de bosques en plena naturaleza: "Siempre se puede empezar de nuevo"
Tras más de 3 años en prisión, Bernat vive ahora rodeado de montañas y bosques.
Álex Pareja
Bernat, de 40 años, pasó poco más de tres años en prisión tras una adolescencia marcada por malas decisiones, consumo de drogas y el mundo del tráfico, pero hoy vive rodeado de montañas y bosques donde está restaurando una cabaña construida con pallets de madera y reconstruyéndose a sí mismo desde cero.
Su historia, que ha contado en las redes sociales de Monxieleros, busca demostrar que incluso después de cometer errores graves, es posible cambiar el rumbo y encontrar un nuevo camino. Su historia es curiosa y nos sirve para entender por qué puede ser un ejemplo para todos.
Un pasado difícil
Bernat nació en una familia de recolectores y herbolarios, pero sus andaduras en el instituto dieron un giro a su vida que lo llevó por un camino complicado. Tocó fondo, sufrió recaídas y vivió momentos muy duros durante su juventud, que hasta hizo que terminara en prisión.
Su paso por la cárcel le hizo replantearse todo y fue el punto de inflexión que necesitaba para cambiar. Después de superar su adicción, ha cambiado completamente de vida y hoy dedica su tiempo a compartir su día a día y un mensaje claro: siempre se puede empezar de nuevo.
Su nueva vida
Actualmente vive rodeado de montañas y bosques, en plena naturaleza, donde está restaurando una cabaña construida con pallets de madera. A través de sus redes sociales comparte su proceso de reconstrucción personal, mostrando cómo ha encontrado un nuevo camino lejos de su pasado.
La cabaña que está construyendo con pallets de madera es un símbolo de su nueva vida: reciclando materiales, viviendo de forma sencilla y reconectando con la naturaleza. Este proyecto le permite no solo tener un hogar, sino también reconstruirse a sí mismo desde cero.
El mensaje que quiere transmitir Bernat es claro: la recuperación es posible y siempre se puede empezar de nuevo. Su historia coincide con las frases inspiradoras para personas en recuperación de adicciones que destacan que la recuperación es un viaje de autodescubrimiento y transformación. En este caso, parece ser cierto.
Fuente: Sport
- El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
- Los bomberos rescatan a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca
- Condenada a tres años de cárcel la exedil de Los Verdes de Orihuela Martina Scheurer por amañar la adjudicación de los chiringuitos en 2014
- El Campello estrena playa
- Arranca este sábado una edición más de Rock Arena, el festival de heavy metal gratuito de la provincia
- Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
- Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar
- Así ha sido el rescate contrarreloj en Tabarca