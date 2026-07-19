Qué tiene que ver una medicina amarga con adular a alguien: el origen de “dorar la píldora”

“Dorar la píldora” significa suavizar una verdad incómoda, presentar algo desagradable de forma más amable o adular a alguien para conseguir un objetivo. Es una expresión muy gráfica: no elimina el problema, solo lo recubre para que entre mejor.

Hoy se usa en política, en el trabajo, en las relaciones personales o en cualquier situación en la que alguien intenta hacer más aceptable una noticia, una crítica o una petición. Pero su origen está lejos de los discursos y las buenas palabras: viene del mundo de la medicina.

Qué significa “dorar la píldora”

Cuando se dice que alguien “dora la píldora”, normalmente se quiere decir que intenta endulzar una realidad poco agradable. Puede hacerlo con halagos, con palabras bonitas o con una explicación cuidadosamente maquillada.

Por ejemplo, un jefe puede dorar la píldora antes de anunciar una mala noticia laboral. Un político puede dorar la píldora para presentar una subida de impuestos como una medida necesaria. Y una persona puede dorar la píldora a otra cuando quiere convencerla de algo que, dicho sin adornos, sería difícil de aceptar.

La expresión tiene casi siempre un matiz de sospecha: quien dora la píldora no está siendo completamente directo.

La píldora que había que tragar

El origen más aceptado está en las antiguas píldoras medicinales. Durante siglos, muchos remedios tenían sabores desagradables, amargos o difíciles de soportar. Para hacerlos más tolerables, se cubrían con sustancias dulces o con una capa exterior más agradable.

De ahí viene la imagen: dorar la píldora era recubrirla para que resultara menos áspera al tomarla. La medicina seguía siendo la misma, pero su apariencia o su sabor cambiaban lo suficiente para facilitar el trago.

La expresión pasó después al lenguaje figurado. Una mala noticia, una crítica o una obligación incómoda podían presentarse de forma más amable, como si se les pusiera una capa brillante antes de ofrecérselas a alguien.

No es lo mismo suavizar que engañar

“Dorar la píldora” no siempre implica mentir, aunque muchas veces roza la manipulación. La diferencia está en la intención.

A veces se puede suavizar una verdad por delicadeza: elegir bien las palabras para no herir, explicar algo difícil con tacto o acompañar una noticia dura con empatía. Eso no tiene por qué ser negativo.

Un empleado dorándole la píldora a su jefe. / INFORMACIÓN

Pero dorar la píldora suele tener un punto más interesado. Se adorna la realidad para que la otra persona acepte algo que quizá rechazaría si se le presentara sin envoltorio.

Una expresión perfecta para la política

Pocas expresiones encajan tan bien con el lenguaje político como esta. Cuando una medida impopular se presenta con eufemismos, cuando una subida se llama “ajuste” o cuando un recorte se disfraza de “reorganización”, muchos dirían que se está dorando la píldora.

La frase funciona porque retrata una técnica muy habitual: cambiar el envoltorio sin cambiar el contenido. La píldora sigue siendo amarga, pero se ofrece con una capa más brillante.

Por eso se usa tanto para señalar discursos que intentan hacer digerible algo difícil de vender.

También se usa para hablar de adulación

La expresión no solo se aplica a malas noticias. También puede referirse a los halagos interesados. Dorar la píldora a alguien puede significar llenarlo de cumplidos para ganarse su favor, convencerlo o conseguir algo de él.

En ese caso, la “píldora” no es una noticia desagradable, sino una intención oculta. El halago actúa como recubrimiento: hace más agradable una petición, una manipulación o una estrategia de acercamiento.

Es el tipo de elogio que suena demasiado conveniente para ser completamente sincero.

La expresión ha sobrevivido porque su imagen es muy eficaz. Todos entendemos la idea de tener que tragar algo desagradable. Y también entendemos que, a veces, lo desagradable se maquilla para que parezca mejor de lo que es.

“Dorar la píldora” resume en pocas palabras una escena muy humana: alguien quiere que aceptemos algo difícil y, antes de ofrecérnoslo, le pone brillo, azúcar o palabras bonitas.