Por qué un mismo coche se llama Pajero, Montero o Shogun según el país

El coche es el mismo: idéntico motor, carrocería y equipamiento. Sin embargo, basta cruzar una frontera para que desaparezca un nombre del portón trasero y aparezca otro. Es lo que ocurre con modelos conocidos como Mitsubishi Pajero, Montero o Shogun, dependiendo del país en el que se vendan.

Bautizar un automóvil destinado a distintos continentes resulta más complicado de lo que parece. El nombre debe ser fácil de pronunciar, transmitir la imagen adecuada, no tener un significado ofensivo y estar disponible legalmente en todos los mercados. Cuando falla alguna de esas condiciones, las marcas optan por cambiarlo.

El ejemplo más famoso: Pajero, Montero y Shogun

El todoterreno de Mitsubishi se presentó internacionalmente como Pajero, una denominación inspirada en el "Leopardus pajeros", un felino sudamericano conocido como gato de las pampas.

El problema surgió en los países de habla española, donde "pajero" posee un significado vulgar evidente. Mitsubishi utilizó entonces Montero en España, varios países de Latinoamérica y Norteamérica. En el Reino Unido eligió una tercera identidad: Shogun. La propia página histórica de Mitsubishi reconoce las tres denominaciones para el mismo vehículo.

"Montero" conservaba la idea de aventura, naturaleza y conducción fuera del asfalto sin provocar bromas involuntarias. "Shogun", por su parte, reforzaba en el mercado británico la procedencia japonesa del vehículo.

El resultado fue un modelo capaz de ganar doce veces el Dakar y de construir una reputación mundial bajo tres nombres diferentes.

El Hyundai Kona se convierte en Kauai al llegar a Portugal

En España se comercializa como Hyundai Kona, igual que en buena parte de Europa. En Portugal, sin embargo, el SUV aparece en los concesionarios como Hyundai Kauai.

El motivo vuelve a estar en el idioma. La pronunciación de Kona se aproxima a una palabra portuguesa vulgar utilizada para referirse a los genitales femeninos. Hyundai evitó el posible problema y escogió Kauai, nombre de otra isla del archipiélago de Hawái. Las páginas oficiales de la compañía confirman que el modelo vendido como Kona en España recibe la denominación Kauai en Portugal.

La modificación resulta mínima, pero evita que una campaña publicitaria, una conversación comercial o una simple presentación del vehículo adquieran un doble sentido difícil de controlar.

Honda Fit en Japón y Jazz en Europa

Honda ofrece otro ejemplo menos escandaloso. Su conocido utilitario se llama Fit en Japón, mientras que en Europa se comercializa como Jazz.

La identidad del vehículo se mantiene: dimensiones compactas, aprovechamiento del interior y asientos configurables. Lo que cambia es la palabra elegida para presentarlo a cada público. Honda continúa utilizando oficialmente Fit en Japón y Jazz en mercados europeos como el Reino Unido.

En estos casos no siempre existe una traducción problemática detrás. Las compañías también buscan nombres con mayor sonoridad, tradición comercial o capacidad para conectar con los compradores de cada región. "Jazz" sugiere dinamismo y personalidad; "Fit" transmite adaptación, ajuste y aprovechamiento del espacio.

Vitz, Yaris y Echo: tres nombres para el mismo Toyota

La primera generación del Toyota Yaris ofrece uno de los ejemplos más claros de adaptación regional.

El automóvil llegó al mercado japonés en 1999 como Toyota Vitz. En Europa se presentó pocos meses después como Yaris, mientras que Australia y otros territorios lo recibieron bajo el nombre Echo. Toyota confirma que el Vitz se fabricó en Francia como Yaris y que el mismo modelo empleó esas denominaciones diferentes durante su expansión internacional.

El nombre Yaris terminó adquiriendo tanta fuerza que Toyota acabó adoptándolo también en Japón a partir de la generación lanzada en 2020. Una identidad concebida inicialmente para la exportación terminó sustituyendo a la denominación original.

El caso demuestra que el cambio no siempre busca evitar una palabra desafortunada. A veces sirve para mantener un nombre ya conocido en un mercado o para construir una imagen completamente nueva.

Mazda MX-5, Miata o simplemente Roadster

El descapotable ligero de Mazda también cambia de presentación según el lugar.

En Europa se conoce principalmente como Mazda MX-5. En Norteamérica se popularizó como Mazda MX-5 Miata, mientras que en Japón se vende como Mazda Roadster. La documentación histórica del fabricante utiliza las denominaciones Miata MX-5 y Roadster al recorrer la trayectoria del modelo.

Cada nombre cumple una función distinta. MX-5 encaja en la nomenclatura internacional de Mazda; Miata aporta una identidad emocional muy reconocible en Estados Unidos, y Roadster explica directamente qué tipo de automóvil es al comprador japonés.

Cambian las letras del maletero, pero permanece el concepto que hizo famoso al modelo: un deportivo pequeño, ligero y descapotable.

El Nissan X-Trail también responde al nombre de Rogue

En Europa, Japón y numerosos mercados es Nissan X-Trail. En Estados Unidos se llama Nissan Rogue.

Nissan reconoce expresamente esta doble identidad al explicar que el X-Trail es conocido como Rogue en el mercado estadounidense. La marca trata ambos como uno de sus modelos globales principales, adaptado comercialmente a cada región.

"X-Trail" transmite de manera directa la idea de caminos y aventura. "Rogue", que puede traducirse como rebelde o independiente, apela a una imagen distinta, más relacionada con la personalidad del conductor.

Aquí no existe un problema lingüístico evidente. Se trata de una decisión de posicionamiento: escoger la palabra que la compañía considera más eficaz para cada público.

Una marca registrada puede obligar a buscar otro nombre

Antes de bautizar un coche, el fabricante debe comprobar que la denominación está disponible. Un nombre puede pertenecer ya a otra empresa en un país concreto, aunque esté libre en el resto del mundo.

Un mismo modelo de coche puede tener distinto nombre según el país. / INFORMACIÓN

Las marcas recurren a registros nacionales e internacionales para proteger los nombres de sus modelos. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mantiene una base de datos global que permite consultar denominaciones registradas en numerosos territorios.

Cuando aparece un conflicto, la solución puede ser negociar, modificar el nombre o recuperar otro ya utilizado por la compañía. Por eso dos coches idénticos pueden llevar insignias distintas sin que exista ninguna diferencia mecánica entre ellos.

El Chevrolet Nova y la historia que probablemente nunca ocurrió

Uno de los relatos más repetidos asegura que el Chevrolet Nova fracasó en Latinoamérica porque "Nova" sonaba como "no va". Según la leyenda, nadie quería comprar un coche cuyo nombre parecía anunciar que no funcionaba.

La historia es divertida, pero no está respaldada por los hechos. El Nova se vendió en países hispanohablantes y no fue rebautizado de urgencia por un desastre comercial provocado por su nombre. Además, un hablante de español distingue normalmente entre "Nova", pronunciado como una sola palabra, y la expresión "no va".

El mito continúa apareciendo en cursos de publicidad y traducción porque resume muy bien un riesgo real, aunque el ejemplo sea falso: una empresa internacional debe estudiar cómo suena un nombre fuera de su lengua de origen.

Mucho más que una palabra en el portón

El nombre de un coche forma parte del producto. Debe funcionar en anuncios, concesionarios, conversaciones, búsquedas de internet y registros oficiales. También necesita sobrevivir a acentos, bromas, traducciones y diferencias culturales.

Por eso un Pajero se transforma en Montero, un Kona pasa a ser Kauai y un Vitz llega a Europa como Yaris. La industria no cambia el automóvil: cambia la historia con la que intenta venderlo.

Al final, cruzar una frontera puede no alterar el motor, las ruedas ni la carrocería, pero sí algo decisivo para que el vehículo encuentre comprador: cómo se llama.