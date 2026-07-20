Efemérides del 20 de julio: 50 años de la llegada de Viking 1 a Marte y 57 del primer paso en la Luna

El 20 de julio reúne dos de las grandes imágenes de la exploración espacial: la primera huella humana sobre la Luna y las primeras fotografías transmitidas con éxito desde la superficie de Marte. Este año se cumple además medio siglo del aterrizaje de Viking 1 en el planeta rojo.

La jornada también está marcada por el levantamiento que inició el proceso de independencia de Colombia, el fallido atentado de Claus von Stauffenberg contra Adolf Hitler y la celebración del Día Mundial del Ajedrez.

1969: el ser humano pisa la Luna

El módulo lunar Eagle de la misión Apollo 11 aterrizó en la Luna el 20 de julio de 1969. Horas después, Neil Armstrong descendió por la escalerilla y se convirtió en la primera persona que pisaba otro mundo, seguido por Buzz Aldrin.

Mientras ambos exploraban la superficie lunar, recogían muestras e instalaban instrumentos, Michael Collins permanecía en órbita a bordo del módulo de mando Columbia.

Se calcula que alrededor de 650 millones de personas siguieron por televisión las imágenes de Armstrong. Este 20 de julio se cumplen 57 años de una misión que convirtió en realidad el objetivo anunciado por John F. Kennedy al comienzo de la década.

1976: Viking 1 aterriza en Marte

Siete años después de la llegada a la Luna, el 20 de julio de 1976, la sonda estadounidense Viking 1 consiguió posarse en Marte y comenzó a transmitir imágenes desde la superficie.

La nave aterrizó en Chryse Planitia, una región cuyo nombre puede traducirse como "llanura de oro". Viking 1 fue la primera misión que logró operar con éxito y de forma prolongada sobre el suelo marciano, después de que la soviética Mars 3 perdiera el contacto poco después de su descenso en 1971.

La misión estaba formada por un orbitador y un módulo de aterrizaje. Además de fotografiar el planeta, estudió su atmósfera, analizó el terreno y realizó experimentos concebidos para buscar posibles señales de vida.

Este 20 de julio se cumplen exactamente 50 años de aquel aterrizaje, uno de los acontecimientos fundamentales en la exploración de Marte.

1810: comienza el proceso de independencia de Colombia

El 20 de julio de 1810 se produjeron en Santa Fe de Bogotá los acontecimientos que dieron comienzo al proceso de independencia de la actual Colombia respecto a la Corona española.

La jornada está asociada al conocido episodio del florero de Llorente, utilizado como detonante de una movilización política que terminó con la convocatoria de un cabildo abierto y la creación de una junta de gobierno.

No supuso la independencia inmediata y definitiva, sino el comienzo de un proceso político y militar mucho más largo. La fecha quedó establecida, sin embargo, como la principal fiesta nacional colombiana.

Colombia conmemora este año 216 años de aquel levantamiento.

1944: el atentado contra Hitler y la Operación Valquiria

El coronel alemán Claus von Stauffenberg introdujo el 20 de julio de 1944 una bomba en una reunión celebrada en la Guarida del Lobo, el cuartel general de Adolf Hitler en Prusia Oriental.

El explosivo detonó, pero Hitler sobrevivió. Stauffenberg regresó a Berlín convencido inicialmente de que el dictador había muerto y los conspiradores activaron la Operación Valquiria, un plan originalmente diseñado para movilizar al ejército ante posibles disturbios internos.

El objetivo era utilizar esas órdenes para tomar el control de las instituciones, detener a los principales dirigentes nazis y derribar el régimen. La confirmación de que Hitler seguía vivo provocó el fracaso del golpe.

Stauffenberg y otros responsables de la conspiración fueron fusilados durante la noche. La represión posterior alcanzó tanto a participantes directos como a numerosos sospechosos y familiares. Alemania recuerda este año el 82º aniversario del atentado y del intento de golpe de Estado.

El Día Mundial del Ajedrez

Cada 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez. La fecha recuerda la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, constituida en París el 20 de julio de 1924.

La campeona del mundo de ajedrez Judit Polgar juega contra el ruso Gari Kasparov en Linares. / Enrique Alonso / EFE

Los ajedrecistas ya conmemoraban la jornada desde 1966, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas la reconoció oficialmente en diciembre de 2019.

La ONU destaca el ajedrez como una actividad accesible que favorece la educación, la concentración, el pensamiento estratégico y el diálogo entre personas de edades y procedencias diferentes. La FIDE cumple este año 102 años.

Carlos Santana cumple 79 años

El guitarrista Carlos Santana nació el 20 de julio de 1947 en el estado mexicano de Jalisco. Este lunes cumple 79 años.

Santana alcanzó una gran proyección internacional después de actuar en el festival de Woodstock de 1969. Su música fusionó el rock, el blues y los ritmos afrolatinos, con una guitarra de sonido inmediatamente reconocible.

Entre los trabajos fundamentales de su carrera figura "Abraxas", publicado en 1970, con canciones como "Oye Como Va" y "Black Magic Woman". Décadas después logró un nuevo éxito mundial con el álbum "Supernatural".

El nacimiento de Edmund Hillary

El explorador y montañero neozelandés Edmund Hillary nació en Auckland el 20 de julio de 1919.

El 29 de mayo de 1953, Hillary y el sherpa Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros escaladores de los que existe confirmación que alcanzaron la cima del Everest.

Después de aquella expedición, Hillary dedicó buena parte de su vida a proyectos educativos, sanitarios y sociales destinados a las comunidades sherpas de Nepal. Falleció en 2008, a los 88 años.

1973: muere Bruce Lee

El actor y artista marcial Bruce Lee murió en Hong Kong el 20 de julio de 1973, poco antes del estreno internacional de "Operación Dragón".

Las tumbas de Bruce Lee y su hijo Brandon Lee, ambos fallecidos prematuramenre y en cirscunstancias extraordinarias. / EPC

La película lo convirtió de manera póstuma en una estrella mundial y ayudó a transformar la presencia de las artes marciales asiáticas en el cine comercial. Su influencia superó la pantalla: Lee desarrolló el jeet kune do y defendió una concepción flexible del combate basada en la adaptación.

Más de medio siglo después de su muerte, continúa siendo una de las figuras más reconocibles de la cultura popular y del cine de acción.