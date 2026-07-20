"Partir la pana": la expresión que Estopa convirtió en un himno del éxito

No hace falta llevar pantalones de pana ni romper ninguna tela. Cuando alguien "parte la pana", significa que sobresale, triunfa o domina una situación hasta convertirse en el centro de atención.

La expresión pertenece al lenguaje coloquial de España y suele funcionar como elogio. Puede aplicarse a una persona especialmente hábil, a una prenda que se pone de moda, a un grupo que arrasa en un concierto o a un deportista que supera claramente a sus rivales.

"La selección española ha partido la pana en el Mundial".

"Esa chaqueta partió la pana en los años setenta".

"Salieron al escenario y partieron la pana".

En todos estos ejemplos permanece la misma idea: destacar mucho y alcanzar un éxito evidente. Los diccionarios de lenguaje coloquial la equiparan a ser muy bueno, ser el mejor o causar sensación.

Una expresión para quien se sale

"Partir la pana" no equivale simplemente a hacer bien algo. La frase incorpora entusiasmo y exageración: quien parte la pana no se limita a aprobar un examen, ganar un partido o ofrecer una actuación correcta; deja huella, llama la atención y se sitúa por encima del resto.

Sara Fernández

Puede utilizarse para hablar de éxito profesional:

"La diseñadora está partiendo la pana en París".

También para describir popularidad:

"Aquella canción partió la pana durante todo el verano".

O para elogiar una actitud:

"Entró en la fiesta y empezó a partir la pana".

Su tono es informal. En una noticia económica resultaría más natural escribir que una empresa "lidera el mercado" o "alcanza un gran éxito". En una conversación, una columna o un titular desenfadado, "partir la pana" transmite mucha más energía.

¿Qué pinta la pana en todo esto?

La pana es una tela gruesa semejante al terciopelo, normalmente reconocible por sus hendiduras o líneas verticales. La palabra procede del francés "panne", según el Diccionario de la lengua española.

La explicación más repetida sostiene que la expresión nació de imaginar algo tan extraordinario o poderoso que fuera capaz de partir una tela especialmente resistente. De ahí habría evolucionado hacia el significado de destacar, imponerse o hacer algo de manera espectacular.

La imagen funciona bien: si una persona logra romper aquello que parece difícil de desgarrar, debe de poseer una fuerza o una capacidad fuera de lo común.

Sin embargo, esa interpretación no aparece respaldada por una anécdota histórica concreta, un oficio determinado o un documento antiguo que permita fechar el nacimiento de la frase.

Un origen que no está demostrado

A diferencia de otras expresiones vinculadas a episodios históricos, espectáculos taurinos o juegos populares, "partir la pana" no cuenta con un origen documentado de forma concluyente.

Las entradas actuales del Diccionario de la lengua española para "partir" y "pana" explican ambas palabras, pero no incorporan la expresión como una locución independiente ni detallan su procedencia.

Por eso la teoría de la tela resistente es una explicación posible y extendida, pero no una certeza histórica.

También puede haber influido la tendencia del español coloquial a utilizar el verbo "partir" para intensificar una acción. Aparece en construcciones como "partirse de risa" o en expresiones que transmiten impacto, fuerza y superioridad.

La semejanza con "partir el bacalao, que significa mandar o ser quien toma las decisiones, resulta evidente en el significado, aunque no hay pruebas suficientes para afirmar que una expresión proceda directamente de la otra.

Estopa llevó la frase a toda una generación

La expresión ya existía, pero Estopa contribuyó decisivamente a popularizarla entre los jóvenes de comienzos del siglo XXI con la canción "Partiendo la pana".

El tema formó parte de "Destrangis", el segundo álbum de los hermanos David y José Muñoz, publicado en 2001. La canción retrataba a un personaje carismático, excesivo y capaz de llamar la atención allá donde aparecía.

El protagonista estuvo inspirado en un amigo real del dúo, recordado por su personalidad llamativa y por una forma de presentarse ante los demás que parecía llenar cualquier espacio.

Desde entonces, el título quedó estrechamente asociado a Estopa y al lenguaje popular de aquella época.

La canción no inventó la frase, pero ayudó a mantenerla viva y a transmitirla a una generación que quizá nunca había tenido unos pantalones de pana.

No es lo mismo que "partir el bacalao"

Aunque ambas expresiones pueden describir a alguien que domina una situación, el matiz es diferente.

"Partir el bacalao" significa principalmente mandar, dirigir o ser la persona con mayor poder dentro de un grupo.

"Partir la pana" se relaciona más con triunfar, destacar o causar admiración.

Un jefe puede partir el bacalao en una empresa porque toma las decisiones, aunque nadie lo admire. Un cantante puede partir la pana en un festival sin tener autoridad alguna sobre los demás artistas.

También se aproxima a expresiones más recientes como "petarlo", "salirse", "arrasar" o "ser un fenómeno". "Partir la pana", sin embargo, conserva un tono más castizo y una ligera nostalgia generacional.

La pana puede haber desaparecido de muchos armarios, pero la expresión continúa utilizándose cada vez que alguien llega, arrasa y deja al resto mirando. Como España con sus rivales en el Mundial.