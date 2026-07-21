Efemérides de hoy, 21 de julio: lo que pasó en la Historia tal día como hoy.

Acontecimientos históricos del 21 de julio

356 antes de Cristo: el templo de Artemisa de Éfeso, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue destruido por un incendio.

el templo de Artemisa de Éfeso, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue destruido por un incendio. 1861: se libró la primera batalla de Bull Run, uno de los primeros grandes enfrentamientos de la guerra de Secesión estadounidense, que terminó con victoria confederada.

se libró la primera batalla de Bull Run, uno de los primeros grandes enfrentamientos de la guerra de Secesión estadounidense, que terminó con victoria confederada. 1925: concluyó en Tennessee el llamado "juicio del mono". El profesor John T. Scopes fue declarado culpable de enseñar la teoría de la evolución, aunque su condena sería anulada posteriormente.

concluyó en Tennessee el llamado "juicio del mono". El profesor John T. Scopes fue declarado culpable de enseñar la teoría de la evolución, aunque su condena sería anulada posteriormente. 1944: las tropas estadounidenses desembarcaron en Guam durante la Segunda Guerra Mundial y comenzaron la operación para recuperar la isla, entonces ocupada por Japón.

las tropas estadounidenses desembarcaron en Guam durante la Segunda Guerra Mundial y comenzaron la operación para recuperar la isla, entonces ocupada por Japón. 1954: terminó la Conferencia de Ginebra con los acuerdos que pusieron fin a la guerra de Indochina y establecieron una división provisional de Vietnam en dos zonas.

terminó la Conferencia de Ginebra con los acuerdos que pusieron fin a la guerra de Indochina y establecieron una división provisional de Vietnam en dos zonas. 1960: Sirimavo Bandaranaike asumió el cargo de primera ministra de Ceilán, actual Sri Lanka, y se convirtió en la primera mujer elegida democráticamente para encabezar un Gobierno.

Sirimavo Bandaranaike asumió el cargo de primera ministra de Ceilán, actual Sri Lanka, y se convirtió en la primera mujer elegida democráticamente para encabezar un Gobierno. 1961: el astronauta Gus Grissom viajó al espacio a bordo de la cápsula Liberty Bell 7 y se convirtió en el segundo estadounidense que realizaba un vuelo espacial.

el astronauta Gus Grissom viajó al espacio a bordo de la cápsula Liberty Bell 7 y se convirtió en el segundo estadounidense que realizaba un vuelo espacial. 1969: a las 02.56 horas del tiempo universal, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano que pisaba la Luna . En buena parte de América todavía era 20 de julio, lo que explica que el aniversario aparezca asociado a ambas fechas.

a las 02.56 horas del tiempo universal, . En buena parte de América todavía era 20 de julio, lo que explica que el aniversario aparezca asociado a ambas fechas. 1970: concluyó la construcción de la presa de Asuán, en Egipto, después de once años de trabajos.

concluyó la construcción de la presa de Asuán, en Egipto, después de once años de trabajos. 2011: el aterrizaje del transbordador Atlantis puso fin al programa de transbordadores espaciales de la NASA.

Personajes nacidos un 21 de julio

Entre las figuras nacidas en esta fecha destacan el político español Práxedes Mateo Sagasta en 1825; la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena en 1858; el escritor estadounidense Ernest Hemingway en 1899; el dramaturgo español Miguel Mihura en 1905; el pensador Marshall McLuhan en 1911; el actor Robin Williams en 1951; el periodista Jordi Évole en 1974; el futbolista Joaquín Sánchez en 1981 y el delantero Erling Haaland en 2000.

Fallecimientos recordados este día

El 21 de julio murieron el poeta escocés Robert Burns, en 1796; el astronauta Alan Shepard, en 1998; el compositor cinematográfico Jerry Goldsmith, en 2004; el empresario y fundador del Grupo Prisa Jesús de Polanco, en 2007; y el cantante estadounidense Tony Bennett, en 2023.

Santoral y celebraciones

El santoral católico recuerda este 21 de julio, entre otros, a san Lorenzo de Brindisi, santa Práxedes de Roma, san Daniel y san Arbogasto de Estrasburgo. La jornada coincide también con la Fiesta Nacional de Bélgica. En España y otros países se ha popularizado como Día Mundial del Perro, aunque no se trata de una conmemoración oficial de Naciones Unidas.

Una efeméride vinculada a Alicante

El 21 de julio nació en Alicante el pintor Vicente Rodes y Aries, destacado especialmente por sus retratos al pastel y por su actividad docente en Barcelona.