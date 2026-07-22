Antonio Banderas y Rosalía, los favoritos para irse de cañas en la Comunitat Valenciana

¿Con qué personaje conocido compartirían una caña los alicantinos? La respuesta más cercana que ofrece la nueva edición del estudio "Con quién te irías de cañas" sitúa a Antonio Banderas como el hombre preferido en la Comunitat Valenciana. En la categoría femenina, es Rosalía la que encabeza la lista y también la clasificación nacional.

El estudio, encargado por Cerveceros de España y realizado por Alpha Research, analiza las personalidades de la música, el cine, el deporte, las redes sociales y la sociedad con las que los españoles preferirían sentarse en un bar para compartir una cerveza y una conversación.

Antonio Banderas, el preferido en la Comunitat Valenciana

El actor malagueño encabeza el ranking masculino nacional con un 14,8% de los votos. Además de ser la opción más escogida en la Comunitat Valenciana, también ocupa el primer puesto en Aragón, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Canarias.

Banderas obtiene un respaldo especialmente elevado entre las mujeres, con un 17,7%, y entre las personas de 60 años o más, segmento en el que alcanza el 22,5%. Su trayectoria internacional, su vínculo con el cine español y su imagen cercana lo colocan por delante de actores, deportistas y creadores digitales.

El segundo puesto nacional corresponde a Javier Bardem, con un 11,8%. El actor destaca principalmente entre los hombres y entre las personas de 45 a 59 años, además de ser el favorito en Navarra, Cataluña y Castilla y León.

El tenista Rafa Nadal ocupa la tercera posición con un 11,5% de los apoyos. A continuación aparecen el creador de contenido Ibai Llanos, con un 10,6%, y el actor Mario Casas, con un 10,5%.

Rosalía encabeza el ranking femenino

En la clasificación femenina, Rosalía es la personalidad con la que más españoles se irían de cañas, al reunir un 16,6% de los votos. La cantante catalana obtiene su mayor respaldo entre las mujeres, con un 20%, y entre los jóvenes de 18 a 29 años, con un 22,3%.

También aparece como la favorita en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Galicia, Navarra, Aragón, Andalucía, Canarias y Cantabria. Su liderazgo refleja el peso que mantiene entre el público joven y la repercusión internacional alcanzada durante los últimos años.

En segunda posición se encuentra la actriz Úrsula Corberó, con un 12,7%. Es especialmente popular entre las personas de 30 a 44 años y lidera las preferencias en Baleares y Extremadura.

Los famosos elegidos por cada comunidad autónoma. / Cerveceros.org

La cantante Aitana ocupa el tercer puesto con un 11,2%. Obtiene mayor respaldo entre los hombres, los jóvenes y los residentes en Asturias. Completan los cinco primeros lugares Sara Carbonero, con un 10,1%, y la princesa Leonor, con un 8,2%.

Carbonero destaca entre las personas de 45 a 59 años y es la primera elección en Aragón, mientras que la princesa Leonor encabeza su categoría en la Región de Murcia.

La cerveza, ligada a los encuentros sociales

Más allá de los nombres elegidos, el estudio analiza la forma en la que los españoles consumen cerveza. El 81% de quienes la toman asegura hacerlo acompañado de familiares o amigos, un resultado que refuerza la relación entre esta bebida y los encuentros sociales.

El 78% vincula su consumo con el tapeo o el aperitivo, mientras que el 61% prefiere tomarla en formato caña dentro de un bar o restaurante. La encuesta presenta así estos establecimientos como espacios de conversación y convivencia frente al creciente peso de las pantallas en las relaciones cotidianas.

Quedar para tomar una caña continúa siendo una de las fórmulas habituales para reunirse, desconectar y hablar cara a cara. En ese contexto imaginado, los valencianos escogerían a Antonio Banderas como compañero de mesa, mientras que Rosalía sería la opción femenina más popular entre el conjunto de los españoles.

El estudio fue realizado por Alpha Research entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2026. Participaron 2.000 hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en España, seleccionados respetando la proporcionalidad regional.