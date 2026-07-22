La DGT avisa: multa de 200 euros para los repartidores en bicicleta que no lleven casco y chaleco reflectante

Las personas que trabajen realizando repartos en bicicleta deberán utilizar casco de protección y chaleco reflectante de alta visibilidad a partir del 1 de octubre de 2026. La obligación forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, orientada a reforzar la protección de los usuarios más vulnerables de las vías.

La nueva norma no limita esta exigencia a los desplazamientos por carretera. Los llamados "riders" deberán llevar el chaleco en todo tipo de vías, incluidas las calles urbanas y las travesías, durante el desarrollo de su actividad profesional. El casco deberá estar homologado o certificado, correctamente colocado y abrochado.

Hasta ahora, los ciclistas adultos podían circular sin casco por las vías urbanas, salvo que una ordenanza municipal estableciera condiciones adicionales. Con la reforma, esa posibilidad se mantiene para los desplazamientos particulares, pero desaparece para quienes utilizan la bicicleta como herramienta de trabajo: los profesionales tendrán que llevar casco también en ciudad. En las vías interurbanas seguirá siendo obligatorio para todos los ciclistas.

Un repartidor en el centro de Alicante. / Jose Navarro

La obligación no afecta únicamente a quienes reparten comida mediante plataformas digitales. La redacción del reglamento se refiere de manera general a los conductores que desarrollen su actividad profesional circulando en bicicleta o en otros ciclos, por lo que alcanza también a mensajeros, repartidores de paquetería y otros trabajadores que empleen estos vehículos durante su jornada.

Sanciones

Incumplir cualquiera de las dos medidas —el uso del casco o del chaleco— será considerado una infracción grave, castigada con una multa de 200 euros, según ha explicado la Dirección General de Tráfico. La misma exigencia del chaleco se aplicará a quienes trabajen profesionalmente sobre vehículos de movilidad personal, ciclomotores o motocicletas.

La reforma introduce además otras novedades para las bicicletas. En las calles urbanas podrán circular preferentemente por el centro del carril y los vehículos de motor deberán dejar una distancia mínima de cinco metros cuando circulen detrás de ellas. Los ayuntamientos también podrán autorizar, mediante señalización, la circulación ciclista en ambos sentidos en algunas vías limitadas a 30 kilómetros por hora o menos.

La modificación entrará en vigor de forma general el 1 de octubre de 2026, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde esa fecha, quienes pedaleen para trabajar tendrán que ser visibles y llevar protegida la cabeza desde el comienzo hasta el final de su jornada.