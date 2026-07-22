Efemérides de hoy, 22 de julio: del desastre de Annual a los atentados de Noruega

Este miércoles 22 de julio de 2026 es el día 203 del año y quedan 162 jornadas para que termine. La fecha reúne algunos de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea, pero también hitos relacionados con la democracia española, la aviación, la ciencia y la cultura.

Acontecimientos históricos del 22 de julio

1894: se celebró entre París y Rouen la considerada primera competición automovilística de la historia, organizada por el periódico francés "Le Petit Journal".

se celebró entre París y Rouen la considerada primera competición automovilística de la historia, organizada por el periódico francés "Le Petit Journal". 1921: la evacuación de la posición española de Annual precipitó una de las derrotas militares más graves de la historia contemporánea de España frente a las fuerzas rifeñas dirigidas por Abd el-Krim.

la evacuación de la posición española de Annual precipitó una de las derrotas militares más graves de la historia contemporánea de España frente a las fuerzas rifeñas dirigidas por Abd el-Krim. 1933: el aviador estadounidense Wiley Post completó la primera vuelta al mundo en solitario por aire, tras permanecer algo más de siete días de viaje.

el aviador estadounidense Wiley Post completó la primera vuelta al mundo en solitario por aire, tras permanecer algo más de siete días de viaje. 1942: las autoridades nazis iniciaron las deportaciones masivas desde el gueto de Varsovia hacia el campo de exterminio de Treblinka. Entre julio y septiembre fueron deportados alrededor de 265.000 judíos.

las autoridades nazis iniciaron las deportaciones masivas desde el gueto de Varsovia hacia el campo de exterminio de Treblinka. Entre julio y septiembre fueron deportados alrededor de 265.000 judíos. 1977: el Congreso y el Senado celebraron la sesión solemne de apertura de la Legislatura Constituyente surgida de las primeras elecciones democráticas celebradas en España después de la dictadura.

el Congreso y el Senado celebraron la sesión solemne de apertura de la Legislatura Constituyente surgida de las primeras elecciones democráticas celebradas en España después de la dictadura. 2009: tuvo lugar el eclipse total de Sol más largo del siglo XXI, con una duración máxima de seis minutos y 39 segundos sobre el océano Pacífico.

tuvo lugar el eclipse total de Sol más largo del siglo XXI, con una duración máxima de seis minutos y 39 segundos sobre el océano Pacífico. 2011: Noruega sufrió los atentados de Oslo y Utøya. La explosión en el barrio gubernamental y el posterior ataque contra un campamento juvenil causaron 77 muertos.

Personajes nacidos un 22 de julio

Hoy cumple años Willem Dafoe. / EFE

Entre los nacidos en esta fecha se encuentran el pintor estadounidense Edward Hopper, en 1882; el diseñador dominicano Óscar de la Renta, en 1932; la actriz española Gemma Cuervo, en 1934; el actor Willem Dafoe, en 1955; la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, en 1960; el exfutbolista Emilio Butragueño, en 1963, y la cantante y actriz Selena Gomez, en 1992.

Fallecimientos recordados este día

El 22 de julio murieron el escritor español Max Aub, en 1972; el pintor Antonio Saura, en 1998, y el poeta y académico Claudio Rodríguez, en 1999. Rodríguez, una de las grandes figuras de la generación de los cincuenta, falleció en Madrid mientras preparaba un nuevo libro con el título provisional de "Aventura".

Santoral y celebraciones

El santoral católico celebra hoy a santa María Magdalena, cuya memoria litúrgica fue elevada al rango de fiesta por el papa Francisco en 2016. También se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una campaña promovida desde 2014 por la Federación Mundial de Neurología para divulgar la importancia de la salud cerebral.

Una efeméride vinculada a Alicante

El 22 de julio de 1935 nació en San Vicente del Raspeig Rafael Pastor García, conocido futbolísticamente como "Makalita". El centrocampista pasó por la cantera del Hércules y jugó cuatro temporadas con el primer equipo alicantino, dos de ellas en Primera División.