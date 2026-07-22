El origen de los pasos de cebra: la historia de esta señal universal

Está presente en prácticamente cualquier ciudad y forma parte de uno de los primeros aprendizajes de educación vial: mirar a ambos lados y cruzar por el paso de cebra. Su diseño parece tan sencillo que cuesta imaginar que detrás de esas franjas blancas haya décadas de pruebas, cambios normativos e incluso una historia lingüística en la que se mezclan hechos documentados y anécdotas difíciles de demostrar.

El nombre no encierra un significado técnico especialmente complejo. Se llama paso de cebra porque la sucesión de bandas claras y oscuras recuerda al pelaje rayado del animal. La Real Academia Española define esta expresión como el espacio de una vía pública marcado con rayas anchas paralelas a la acera por el que, cuando no existe otra señal reguladora, los peatones pueden cruzar con preferencia sobre los vehículos.

Antes de las rayas blancas

Los cruces reservados a los peatones existían antes de que apareciera el diseño que conocemos hoy. En el Reino Unido ya se habían aprobado normas sobre pasos peatonales durante la década de 1930, pero muchos se señalizaban mediante hileras de pequeños elementos metálicos incrustados en la calzada y postes rematados con globos amarillos, conocidos como balizas Belisha.

El problema era la visibilidad. Los conductores podían distinguir mal aquellos puntos, sobre todo de noche o con lluvia, y los resaltes metálicos no resultaban suficientemente claros hasta que el vehículo estaba prácticamente encima. El crecimiento del tráfico tras la Segunda Guerra Mundial obligó a buscar una señal horizontal más llamativa y fácilmente reconocible.

Un paso de cebra amplio en una gran avenida. / INFORMACIÓN

El laboratorio británico de investigación viaria comenzó a probar distintos diseños. En 1949 se instalaron alrededor de mil cruces experimentales durante una campaña de seguridad peatonal. No todos tenían el aspecto actual: se ensayaron combinaciones en negro y blanco, azul y amarillo o rojo y blanco para comprobar cuáles podían ser identificadas con mayor rapidez por los automovilistas. Las franjas blancas sobre el pavimento oscuro terminaron imponiéndose por su contraste.

El primer paso de cebra oficial

El Gobierno británico sitúa en 1951 la introducción de los pasos de cebra. La normativa promulgada aquel año reguló expresamente que los cruces sin semáforos debían llevar un patrón de franjas alternas negras y blancas. También determinó el tamaño aproximado de las bandas y mantuvo las características balizas amarillas en ambos extremos.

La localidad inglesa de Slough, situada al oeste de Londres, aparece habitualmente como el lugar en el que se instaló el primer paso de cebra oficial y permanente. La fecha más repetida es el 31 de octubre de 1951, aunque antes ya se habían colocado numerosos modelos experimentales en distintos puntos del país. Por tanto, Slough no acogió necesariamente las primeras rayas probadas sobre una carretera, sino el comienzo oficial del modelo normalizado que después se extendería internacionalmente.

Aquella innovación no consistió simplemente en pintar el suelo. Creó un lenguaje visual que podía comprenderse casi de inmediato: una zona diferenciada de la calzada indicaba que el peatón tenía un lugar específico para atravesarla y que el conductor debía aproximarse con precaución.

¿Quién inventó el nombre?

La explicación más sencilla y segura es también la más evidente: las franjas recordaban a una cebra y el público comenzó a identificar el cruce con ese animal. Más discutida es la identidad de la persona que utilizó por primera vez la denominación.

Una historia muy difundida atribuye el nombre al político laborista James Callaghan, quien posteriormente llegaría a ser primer ministro del Reino Unido. Callaghan trabajó en el Ministerio de Transporte y estuvo relacionado con las políticas de seguridad vial. Según la versión popular, durante una visita al laboratorio en 1948 observó el diseño rayado y comentó que parecía una cebra.

Sin embargo, no existe una prueba definitiva que permita presentarlo como autor indiscutible de la expresión. Algunas reconstrucciones señalan incluso que el propio Callaghan dijo en 1951 no recordar haber pronunciado aquella comparación. Lo que sí está fuera de duda es que la semejanza visual hizo que zebra crossing se consolidara rápidamente en el inglés británico.

Del inglés al español

La expresión española reproduce esa misma metáfora. Aunque en el lenguaje cotidiano se habla indistintamente de paso de cebra y paso de peatones, no todos los cruces peatonales tienen necesariamente el mismo diseño. Algunos están regulados por semáforos y pueden utilizar otras marcas horizontales.

En España, la señalización oficial denomina M-4.3 a la marca de paso para peatones. Está compuesta por líneas dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada que forman un conjunto transversal. La norma establece que los conductores deben dejar pasar a los peatones y precisa que no pueden utilizarse líneas de otros colores alternadas con las blancas.

La DGT recuerda igualmente que en los pasos señalizados mediante líneas blancas anchas los peatones tienen preferencia sobre los vehículos. Esa prioridad, sin embargo, no elimina la necesidad de comprobar que los conductores han visto a quien pretende cruzar y están reduciendo la velocidad.

De la seguridad vial a la cultura popular

El paso de cebra dejó de ser únicamente una señal de tráfico cuando los Beatles lo convirtieron en una de las imágenes más reconocibles de la historia de la música. El 8 de agosto de 1969, el fotógrafo Iain Macmillan realizó seis fotografías del grupo atravesando el cruce situado frente a los estudios de Abbey Road, en Londres. Una de ellas terminó en la portada del álbum "Abbey Road".

La famosa imagen de The Beatles en el paso de cebra. / INFORMACIÓN

La imagen de John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison caminando en fila transformó aquel tramo de asfalto en un lugar de peregrinación. El cruce fue incluido en 2010 en la lista británica de bienes protegidos por su interés histórico y cultural, una distinción poco habitual para una señalización vial.

Más de siete décadas después de su implantación oficial, el paso de cebra continúa funcionando gracias a una idea elemental: hacer visible el lugar de los peatones en una vía dominada por los vehículos. Su nombre nació de una comparación casi infantil, pero precisamente esa sencillez explica su éxito. Las franjas de un animal africano terminaron convertidas en un código universal para cruzar la calle.