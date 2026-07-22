Rosalía la lía con Argentina: llamamientos al boicot y a la devolución de entradas para sus conciertos en Buenos Aires

Un simple gesto en TikTok ha abierto una inesperada crisis entre Rosalía y parte de su público argentino. La polémica comenzó después de la final del Mundial de 2026, en la que España se impuso a Argentina, cuando la cantante compartió una publicación de Mia Khalifa que celebraba la victoria española y se burlaba de la derrota de la Albiceleste.

La controversia llega, además, en un momento especialmente delicado. Rosalía tiene programados cuatro conciertos en Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, dentro de su gira "Lux Tour". Las dos primeras actuaciones habían agotado rápidamente las entradas, lo que llevó a añadir otras dos fechas en el Movistar Arena.

El vídeo que inició la polémica

La publicación original pertenecía a Mia Khalifa, creadora de contenido y exactriz de cine para adultos que había mostrado públicamente su apoyo a España durante el campeonato. En el vídeo aparecía celebrando el resultado de la final mientras sonaba "La Perla", una de las canciones del álbum "Lux" de Rosalía.

La grabación estaba acompañada por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas". La palabra "perlas" funcionaba como referencia a la canción, pero numerosos usuarios argentinos interpretaron que se utilizaba para ridiculizar a los jugadores de su selección o, de forma más amplia, a los aficionados del país.

Rosalía no escribió inicialmente ese mensaje: su intervención consistió en republicar el vídeo en su perfil de TikTok. Sin embargo, para una parte de sus seguidores, compartirlo implicaba respaldar la burla. La cantante tampoco explicó si había difundido la publicación porque utilizaba su canción, por simpatía hacia Mia Khalifa o porque estaba de acuerdo con el mensaje sobre Argentina.

La polémica aumentó cuando circularon también imágenes de Rosalía celebrando el triunfo español y envuelta en una bandera de España. Festejar la victoria de su selección no fue el principal motivo del enfado: las críticas se concentraron en la aparente adhesión a un mensaje que muchos argentinos consideraron despectivo.

Peticiones de devolución y amenazas de boicot

Las reacciones se extendieron rápidamente por TikTok, Instagram y X. Algunos usuarios afirmaron que venderían sus entradas para los conciertos de Buenos Aires, mientras otros pidieron que el recinto estuviera vacío como forma de protesta. También comenzaron a compartirse indicaciones para solicitar la devolución de los billetes adquiridos.

Por ahora, no existen cifras oficiales que permitan conocer cuántas entradas se han devuelto realmente. Buena parte de la protesta se desarrolla en las redes sociales, donde los llamamientos al boicot pueden alcanzar mucha visibilidad sin traducirse necesariamente en una caída equivalente de la asistencia.

Tampoco se ha anunciado la cancelación de ninguna actuación. Los conciertos continúan programados para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, y el evento sigue apareciendo en la agenda del Movistar Arena de Buenos Aires.

La respuesta del club de seguidores

El club de fans Motomamis Argentina publicó un comunicado en el que reconocía el "enojo, la tristeza y la decepción" generados por el gesto de la cantante. La organización aclaró que está gestionada exclusivamente por seguidores y que no forma parte del equipo de Rosalía ni interviene en sus decisiones o publicaciones.

El colectivo también pidió que las diferencias se expresaran mediante el diálogo y rechazó los ataques y el hostigamiento contra otras personas. El mensaje intentaba rebajar una discusión que, en pocas horas, había pasado de las críticas deportivas a los insultos personales y a las peticiones de cancelación de los conciertos.

Rosalía elimina la publicación

Ante el crecimiento de la controversia, Rosalía terminó borrando el vídeo republicado. Hasta las últimas informaciones disponibles, la artista no había difundido una explicación pública ni había pedido disculpas por lo sucedido.

La eliminación del contenido no detuvo inmediatamente las críticas. Para algunos seguidores, borrar la publicación fue una forma de reconocer que había resultado desafortunada. Otros reclamaron una explicación directa antes de la llegada de la cantante a Buenos Aires.

La situación supone un contraste con la relación que Rosalía había mantenido hasta ahora con Argentina. La expectación por su regreso era tan elevada que las funciones iniciales del 1 y 2 de agosto se agotaron y la organización añadió los conciertos del 4 y el 6.

Lo que comenzó como una celebración de la victoria española ha terminado convertido en un conflicto entre humor, identidad nacional y cultura de los seguidores. A pocos días de sus conciertos, la verdadera dimensión de la polémica se conocerá cuando Rosalía llegue a Buenos Aires y compruebe si el enfado expresado en las redes se traslada también al Movistar Arena.