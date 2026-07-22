Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reventón térmico EldaDescartan muerte violentaPérez Llorca viaje MundialMuerte peces en ElcheNueva ley antitabacoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Investigación abierta

La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en "situaciones extremas", "al borde del precipicio", como si lo "fueran a tirar"

La nueva testigo, colaboradora de la psicoanalista, ha declarado ante los Mossos que buscó el sendero de Collbató para que el acusado llevara hasta allí su terapia y acudió con él dos veces antes de la caída mortal

La terapeuta ya explicó en su declaración que una ayudante suya buscaba enclaves para “pasear a sus pacientes"

La terapeuta de la familia Andic, Julia L., a su salida de los juzgados de Martorell.

La terapeuta de la familia Andic, Julia L., a su salida de los juzgados de Martorell. / Jordi Otix

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Català

Barcelona

La mujer inglesa y antigua colaboradora de la terapeuta familiar de los Andic, Julia Lüderwaldt, declaró a los Mossos que la psicoanalista había propuesto a Jonathan, acusado del homicidio de su padre, realizar una ruta “extrema” para ponerle al límite, lo que formaba parte de la intensa terapia, llamada de "confrontación", que aplicaba con la familia. Así lo declaró la misma testigo, que también trabaja de intérprete, ante los Mossos d’Esquadra los pasados 29 de junio y 6 de julio, cuando mostró a la policía catalana los mensajes y audios que se había intercambiado con Lüderwaldt.

En ellos, según declaró la mujer, le encargaba que buscara para Jonathan lugares y rutas “extremas”, al borde del “precipicio”, como si lo fuera "a tirar”, explican a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la investigación. ¿Con qué intención? Según relató la propia testigo, este tipo de búsquedas ya las había puesto en práctica con otro paciente de alto nivel adquisitivo. Con ellas, la terapeuta busca que el cliente confronte sus problemas en un espacio difícil. "Se trata de una terapia radical y dura, pero también profesional", afirma a este diario una clienta de Julia, quien explica que un familiar suyo no pudo seguir con las visitas. “Es una mediadora en conflictos familiares –añade esta clienta– que busca soluciones en las diferentes etapas de la vida”.

Excursión con la sobrina

La antigua ayudante de la terapeuta también explicó que, durante el intercambio de mensajes que mantuvo con Jonathan durante los preparativos de la ruta, este le dijo que haría la misma excursión con una sobrina a modo de "regalo" y que nunca mencionó que al lugar de los hechos acudiría con su padre.

Cabe decir que estos mensajes fueron enviados cuando Jonathan Andic aún tenía el móvil antiguo que después extravió en Ecuador durante un viaje realizado en marzo de 2025, cuando se reabrió la investigación. La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra analiza ahora los mensajes que aportó la testigo en la comisaría.

La figura de esta ayudante hasta ahora era desconocida. Sin embargo, cuando la terapeuta declaró el pasado 30 de junio en sede judicial, ya explicó que una colaboradora suya buscaba enclaves para “pasear a pacientes" de sus terapias.

Noticias relacionadas

En su declaración, la mujer explicó que había acompañado hasta en dos ocasiones a Jonathan Andic en la ruta de Collbató para preparar la excursión como una prospección. Jonathan declaró a los Mossos en dos ocasiones y dijo que había ido hacía unas semanas sin especificar si le acompañaron. La defensa sostiene que en ningún momento le preguntaron con quién había acudido al lugar de los hechos, sino cuántas veces había estado allí.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
  2. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  3. La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano
  4. El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante
  5. La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
  6. Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
  7. El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
  8. Torrevieja pide una orden de alejamiento del paseo Juan Aparicio para un vendedor ilegal detenido por agredir a un policía

Donar plasma o plaquetas en Alicante: qué es la aféresis y en qué se diferencia de una donación de sangre

Donar plasma o plaquetas en Alicante: qué es la aféresis y en qué se diferencia de una donación de sangre

Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor

Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor

Las fiestas de San Emigdio: el copatrón de cuyo origen Torrevieja no quiere acordarse

Las fiestas de San Emigdio: el copatrón de cuyo origen Torrevieja no quiere acordarse

Kylian Mbappé será la estrella de la portada de EA Sports FC 27

Kylian Mbappé será la estrella de la portada de EA Sports FC 27

Esmeralda Giner Olcina será la Pregonera de los Moros y Cristianos de Altozano de 2026 en Alicante

Esmeralda Giner Olcina será la Pregonera de los Moros y Cristianos de Altozano de 2026 en Alicante

La DGT avisa: multa de 200 euros para los repartidores en bicicleta que no lleven casco y chaleco reflectante

La DGT avisa: multa de 200 euros para los repartidores en bicicleta que no lleven casco y chaleco reflectante

Simone Raina, 'The Voice', desde GRAVITEO: "La escalada deportiva ha crecido muchísimo, ahora es un deporte para todos"

Simone Raina, 'The Voice', desde GRAVITEO: "La escalada deportiva ha crecido muchísimo, ahora es un deporte para todos"

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”
Tracking Pixel Contents